Jak se těšíte na mistrovství světa ve Francii?

Na mistrovství světa se těším. Naposledy jsem byl na šampionátu v roce 2017. Tuhle sezonu jsem po čtyřech letech startoval ve Světovém poháru, ale byl jsem jediný účastník za Českou republiku. Proto se těším na závodění s ostatními z českého týmu.

Máte zkušenosti se sjezdovkami v Courchevelu a Meribelu?

Nemám. Nikdy jsem tam nebyl.

Jaké máte cíle pro jednotlivé disciplíny na MS?

Chci zajet svoje maximum. Nemám konkrétní cíle na umístění, ale myslím, že top 25 by byl v točivých disciplínách pěkný výsledek.

Jak vás (ne)poznamená na MS nedokončení 1. kola na dvou závodech Světového poháru ve slalomu v prosinci a v lednu?

Ty závody jsou už za mnou, teď se soustředím na mistrovství světa. Ve srovnání se Světovým pohárem, který jsem letos jel, očekávám na šampionátu o dost lepší podmínky. Trať ve Světových pohárech, ve kterých jsem tuto sezonu startoval, se neobvykle rozbíjela a bylo náročné zajet dobrou jízdu s vysokým startovním číslem.

Jak a kde jste se připravoval na mistrovství světa?

V létě jsem byl na dvou lyžařských kempech s reprezentací. Na podzim jsem se připravoval v USA s univerzitním týmem. Od půlky prosince do půlky ledna jsem objížděl Světový pohár a trénoval jsem po Evropě. Poslední tři týdny jsem byl opět v USA, kde jsem startoval v několika univerzitních závodech.

Jak dlouho ještě budete studovat v USA?

V USA už studuji pátým rokem. Ještě mi zbývají dva semestry na dokončení magisterského studia. Studoval jsem programování a statistiku na bakalářské úrovni. Na magisterské teď studuji datovou analytiku (data science).

Co plánujete po studiu?

Po studiu počítám s tím, že začnu dříve nebo později pracovat. Zároveň se chci věnovat sportu, cestování, a dalším aktivitám, které mě naplňují.

Jak a kde vidíte svoji lyžařskou budoucnost?

O lyžařské budoucnosti zatím jasno nemám. V univerzitním týmu letos končím. Univerzitní lyžování v kombinaci s reprezentací mi vyhovovalo a bude mi to chybět. Teď je těch možností víc. Zatím si nejsem úplně jistý, je to těžké rozhodování. Lyžařská kariéra by zabrala většinu mého času. Ještě si to musím vyhodnotit.

