Ve většině soutěží probíhaly už i závěrečné fáze play-off a některé celky byly blízko vytouženého postupu.

Po rozhodnutí výkonného výboru Českého florbalu se přibližně 30 týmů napříč republikou podepsalo pod odvolání, kterým chce docílit zrušení anulování výsledků.

V Plzni se přidala Florbalová škola, která ovládla divizní skupinu C a následně uspěla v prvním kole vyřazovací části. Další sérii proti Hradci Králové však již nestihla sehrát.

„Přišli jsme o šanci postoupit do Národní ligy. Osobně věřím, že celá věc není definitivně uzavřena a dojde k jejímu dodatečnému otevření z toho důvodu, že okamžitě po rozhodnutí se nemalé množství klubů napříč republikou podepsalo pod odvolání,“ vysvětluje Roman Surák, člen trenérského tria Florbalové školy.

„V odvolání jsou popsány důvody, proč by neměl být tento soutěžní ročník anulován, a současně rovnou je navrženo několik variant řešení. Vše v duchu sportu, tedy neanulovat soutěž. Zvláště za situace, když byla odehrána celá základní část,“ pokračuje Surák.

Pod odvolání se podepsaly právě kluby, které byly blízko postupu a rozhodnutí výkonného výboru se jich přímo týká. Západočeský region měl v letošní sezoně několik postupových želízek v ohni.

Karlovy Vary dokonce pomýšlely na postup do Superligy. „Celkově by západočeskému florbalu prospělo, pokud by se některé týmy posunuly do vyšších soutěží. Zvláště u Varů by bylo skvělé, pokud by postoupily do extraligy. My se Slavií naopak pomýšleli na postup do Národní ligy. Doufám, že výkonný výbor Českého florbalu zváží pro a proti a rozhodne v zájmu sportu,“ přeje si Roman Surák.