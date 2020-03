Sezonu měli rozehranou parádně, ale nakonec přišlo vše vniveč. Divizní florbalisté plzeňské Slavie a Florbalové školy patřiliv soutěži k nejlepším celkům a zdálo se, že by mohli prolomit postupové prokletí.

Postupové šance krachly. Florbalová škola Plzeň a Slavia si příští sezonu znovu zahrají derby pouze v divizní soutěži. | Foto: FBŠ Slavia Plzeň

Komu není známo, oba plzeňské celky se snaží již několik let neúspěšně postoupit do Národní ligy, kde působí další plzeňský tým FBC. Slavii se to již před řadou let podařilo, ale následně hned spadla zpět. Florbalová škola dosud neprolomila brány vyšší soutěže.