Byli na lopatkách, ale zázračně se zvedli a položili na ně svého soupeře. Florbalisté FBŠ Slavia Plzeň v sobotním čtvrtém utkání finále play-off západní skupiny Národní ligy na palubovce Čelákovic prohrávali už 1:4, ale nevzdali se, ukázali pravé srdce bojovníků a dokázali skóre otočit. Díky vítězství 7:6 srovnali stav finálové série na 2:2 a v pondělí si zahrají rozhodující páté utkání v domácí hale. Jde o postup do první ligy mužů.

Florbalisté FBŠ Slavia Plzeň (na snímku hráči v bílých dresech) v sobotu srovnali stav finálové série na 2:2. Vše se rozsekne v pondělí. | Foto: Flickr FBŠ Slavia Plzeň

„Dneska to bylo z naší strany výrazně lepší než v předešlém zápase (Čelákovice vyhrály 5:2 - pozn. autora). Orce se lichá utkání daří, tak snad jejich sérii v pondělí přerušíme. Díky za zápas a fanouškům za skvělé fandění," uvedl po zápase pro web Českého florbalu plzeňský trenér Lukáš Kubinec.

„První třetina byla opět v naší režii. Ve druhé části jsme pustili Plzeň zpět do zápasu a už jsme nedokázali plnit to, co jsme chtěli. Nepodařila se nám ani koncovka zápasu, když jsme nedokázali proměnit naše šance. Sérii tak musí rozhodnout páté utkání," posteskl si Martin Bajer, vedoucí družstva ASK ORKA.

Florbalisté plzeňské Slavie vyhráli základní část o dva body před Hradcem Králové a o deset bodů před Čelákovicemi. Ve čtvrtfinále skolili výsledkem 3:1 na zápasy Benešov a v semifinále si stejným poměrem poradili i s Traverzou.

ASK ORKA Čelákovice - FBŠ Slavia Plzeň 6:7

Třetiny: 3:1, 2:4, 1:2. Branky a nahrávky: 9. P. Němeček (Korych), 12. Korych (Verner), 14. Korych (Čáp), 24. Špalek (Němeček), 36. P. Něměček (M. Němeček), 47. P. Němeček (Špalek) - 12. Štědrý, 29. Švácha (Fuchs), 30. Kuhajda (Šimeček), 31. Mikolášek (Mošna), 36. Čížek (Katolický), 43. Štědrý (Kuhajda), 46. Huleš (Blažek). Rozhodčí: Kropáček, Novák. Vyloučení: 1:3. Využití přesilových her: 1:1. Střely: 34:16. Diváci: 160. Sestava FBŠ Slavia Plzeň: Dolák (Urban) - Štědrý, Kuhajda, Šimeček, Huleš, Blažek, Konrady, Mikolášek, Mošna, Stesjkal, Med, Švácha, Čížek, Fuchs, Katolický, Porazil, Urban, Malkus, Rapp, Dubský. Trenér: L. Kubinec. Stav série: 2:2 (7:6 po prodloužení, 4:7, 2:5, 7:6). Rozhodující zápas - pondělí 18.00: FBŠ Slavia Plzeň - ASK ORKA Čelákovice.

