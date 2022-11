„Do utkání jsme vstoupili dobře připravení a plnili jsme taktické pokyny. To vše vedlo k vedení po první třetině. Dle mého názoru prostřední část byla dost podobná té úvodní a náskok ve skóre jsme ještě navýšili. Do poslední části jsme vstoupili bez koncentrace a to vedlo ke zbytečným vyloučením, které naštěstí soupeř nedokázal z velké části využít. Poté jsme se zkoncentrovali a zápas dovedli do vítězného konce. Ze zápasu musím vyzdvihnout týmový výkon, práci všech tří formací a střeleckou produktivitu, na které pracujeme v tréninkách," hodnotil duel pro klubový web trenér FbC Plzeň Václav Michálek.

V sobotu čeká Plzeňany daleká cesta do Opavy, kde se utkají od 17 hodin s domácím týmem Letka Finance Group.

FbC Plzeň – Kladno 8:3

Třetiny: 2:1, 3:1, 3:1. Branky Plzně: 13. Winter, 13. Tomášek, 27., 35 a 51. Čelakovský, 32. Zábran, 47. Němeček, 54. Šebek.

