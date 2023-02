Hosté vstoupili do zápasu výborně a postupně navyšovali své vedení. Po polovině zápasu svítilo na světelné tabuli skóre 6:0 ve prospěch Západočechů. Kdo by v té chvíli ale čekal jednoznačný zbytek zápasu, spletl by se. Aligátoři zabrali a během pěti minut snížili na rozdíl tří tref.