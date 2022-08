Finále mistrovství Evropy dospělých je sen, rozplýval se výškař Štefela

Výškaři Škody Plzeň Janu Štefelovi se náramně povedla premiéra na atletickém mistrovství Evropy dospělých v Mnichově. Mistr Evropy z loňského šampionátu do 23 let postoupil z kvalifikace do čtvrtečního finále.

Jan Štefela na mistrovství Evropy 2022. | Foto: ČAS/Soňa Maléterová