Pošesté za sebou ve finále a potřetí v řadě o mistrovský titul s Karvinou. Tahle úchvatná bilance patří házenkářům Talentu Plzeň po nedělním rozhodujícím pátém utkání semifinále play-off extraligy s Duklou Praha. Západočeši doma otočili nepříznivý výsledek, když vyhráli 34:31.

Petr Štochl. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Talent tým Plzeňského kraje opět začal katastrofálně, protože v 5. minutě prohrával 0:4. „Už si na to zvykáme. Mohu si z toho teď dělat srandu nebo to zlehčovat, ale musíme na tom stále pracovat. Znovu jsme se vrátili ke špatným začátkům, které jsme předváděli v některých zápasech před semifinálovou sérií a v prvních dvou zápasech s Duklou, kdy jsme se dostali do šancí, ale neproměnili jsme je. Což nelze srovnávat se třetím a čtvrtým duelem semifinále, kdy jsme se vůbec neprosadili. Teď jsem byl trochu ve větším klidu, protože jsem viděl, že se do šancí dostáváme,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.