Od doby, kdy šéfuje házenkářům Talent týmu Plzeňského kraje, hráli pokaždé o mistrovský titul. Minimálně do finále by chtěli i letos, ale dobře ví, že tentokrát je cesta hodně trnitá.

Už ve čtvrtfinále play-off se obhájci titulu pořádně nadřeli, když k postupu přes SKKP Handball Brno potřebovali pět zápasů a za stavu 1:2 v sérii odvraceli mečbol na palubovce soupeře. Kritický moment zvládli, pak vyhráli dvakrát v řadě celkem jasně 30:20.

Jenže teď proti nim stojí ještě těžší kalibr, házenkáři Zubří s několika talentovanými reprezentanty v sestavě, které vhodně doplňují ostřílení borci se zkušenostmi ze zahraničních angažmá.

„Finále je cíl, ale někdy je to i o štěstí,“ uznal už na startu vyřazovací části Pavel Drobil, předseda výboru Talentu.

Jeho klub získal od roku 2014 pětkrát mistrovský titul a na prvním místě byl i v nedokončeném ročníku 2019/2020. „I proto pořád držíme pohromadě starou partu a snažíme se ji doplňovat, i když zrovna tohle není lehké,“ doplnil Pavel Drobil na březnové tiskové konferenci, kde oznámil i jméno první posily pro příští soutěžní ročník.

Bude jí 29letý makedonský házenkář Nikola Kosteski, levoruké křídlo přijde z týmu druhé rakouské ligy UHC Hollabrunn.

Dá se tedy říct, že lovíte v zahraničí, protože v Česku není kde brát?

V podstatě ano, protože i kluci, kteří v jiných mančaftech vyčnívají, když přijdou sem, zapadnou.

To je třeba případ slovenského reprezentanta Marka Korbela?

Ono by se jich našlo víc. Ale ano, když hrál za Zubří, pamatuju si, že jsme tam prohráli hlavně díky jemu. Pak zmizel do Rumunska, brali jsme ho, protože jsme si mysleli, že nám pomůže. Ale on patří k těm horším v týmu.

V Zubří to bude řež, myslí si trenér Talentu Štochl

Je to podobné, jako když fotbalista přijde do Slavie, Sparty a Plzně? Neunese tlak na co nejlepší výsledky?

To si nemyslím. Tady zase takový tlak není, že by musel vyčnívat nad ostatními. Naopak se snažíme cizince zapracovat, máme trpělivost, ale oni někteří kolikrát ani nedosahují průměru. Ono i Doudičovi (Jakub Douda) trvalo delší dobu, než se stal oporou, Tomáš Nejdl má letos taky první vydařenou sezonu. Ale ti oba chtěli zůstat, poprali se o místo v sestavě.

Poslední léta byl souboj o titul většinou mezi Plzní a Karvinou, ale letos je špička vyrovnanější. Co na to říkáte?

Pro nás je to složité, že jsme už v semifinále narazili na Zubří, ale musíme se s tím poprat. Také pražská Dukla se během sezony hodně zvedla a má v bráně famózního Petržalu. Ani Karviná to nebude mít snadné, zvlášť jestli Solák není úplně fit. V semifinále to bude o tom zvládat domácí zápasy a jednou vyhrát venku.

Vám se navíc podařilo postoupit do čtvrtfinále evropského poháru. Po postupu přes Zubří a lucemburský Esch jste vypadli se švédským Alingsasem. Byl nabitý program v úvodu jara, kdy začínalo i play-off velká komplikace?

Já to hlavně klukům přeju, konfrontace se švédskou házenou byla přínosná. Ale bylo to náročné, v téhle fázi jsme pohár nikdy nehráli. Dostat se ještě dál, asi by to odneslo play-off extraligy. I když máme na české poměry široký kádr, dostali bychom se do hodně nepříjemné situace.

Léta na vrcholu

2013/2014

Talent je mistrem, počtvrté v historii plzeňské házené. Finálovou skupinu vyhrál před Hranicemi a Lovosicemi.

2014/2015

Zlatá obhajoba, po znovuzavedení play-off porazil ve finále Lovosice.

2015/2016

Mistrovský hattrick, tentokrát byla ve finále soupeřem Dukla.

2016/2017

Porážka ve finále, s pražskou Duklou 1:3 na zápasy.

2017/2018

Znovu těsně pod vrcholem, tentokrát brala titul Karviná.

2018/2019

Návrat na trůn, ve finále oplatil Talent porážku Karviné.

2019/2020

Zasáhl covid, Talent vedl tabulku.

2020/2021

Znovu zlatí, ve finále s Karvinou.