„Za dva týdny je mistrovství Evropy, takže jsem hodně ráda, že se mi povedlo zlepšit čas z Berlína. 2:20,65 je hezčí než 2:21,“ usmívala se čtyřiadvacetiletá elitní česká plavkyně, která v létě závodila na olympiádě v Tokiu.

Jaký byl závod 200 metrů prsa?

Plavalo se mi skvěle, závod jsem si užila, krásně mi to klouzalo a jsem ráda, že jsem překonala rekord mítinku. Ale hlavně mě těší, že jsem se přiblížila osobáku, protože přípravu směrujeme k mistrovství Evropy (2.–7. listopadu v Kazani, pozn. aut.), tak je aspoň zřejmé, že jdu správným směrem.

Na Plzeňských sprintech jste absolvovala pět individuálních startů s bilancí čtyři vítězství a jedno třetí místo. K tomu prvenství ve štafetě. Jak jste stíhala tolik závodů ve třech dnech?

Měla jsem to takto schválně naplánované, protože jsem přesvědčena, že závod je skvělý trénink, což se mi potvrdilo.

Cítíte teď větší pohodu po problémech, kdy jste nevěděla, jestli splníte limit na olympiádu, a navíc jste potřebovala dokončit školu?

Ano, je to pohoda, protože mám víc času na plavání a moc si to užívám. Teď se hlavně těším na mistrovství Evropy a pak na mistrovství světa, obojí v krátkém bazénu, protože dva roky jsme neměli vrcholné akce v krátkém bazénu. Těším se a jsem zvědavá na to, co na šampionátech předvedu.

Vítězství na Světovém poháru v Berlíně vás pasuje na finále a možná i na medaili z mistrovství Evropy v Kazani. Vnímáte to také tak?

Finále je jasný cíl. Pokud by vyšla medaile, byla bych strašně šťastná. Jelikož vím, že čas pod 2:21 minuty v Evropě už něco znamená, tak se na šampionát těším a doufám, že se mi tam povede zaplavat slušný výsledek.

Pomůže vám olympijská zkušenost z Tokia, kde jste postoupila do semifinále?

Myslím si, že mně to pomohlo v utvrzení, že patřím mezi světovou špičku a že se mezi ní udržím. Jak už jsem řekla, na závody se těším.

Jak bude vypadat finální příprava před mistrovstvím Evropy?

V tomto týdnu mě ještě čeká těžká práce. Další týden spíš už odpočinek a vylaďování formy na mistrovství Evropy.