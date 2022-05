Zdá se, že finále dvou nejlepších celků posledních let graduje. Po středečním duelu v Plzni (32:25) si karvinský Vojtěch Patzel postěžoval na tvrdost plzeňské obrany. „To, že mě mlátí do hlavy, je už poměrně normální,“ řekl Patzel do kamer ČT.

Patrně narážel na moment ze 44. minuty, kdy Patzela zasáhl v obličeji domácí Jan Chmelík, který za to dostal přímou červenou kartu.

„Naši hráči rozhodně nikdy nemají za úkol někoho mlátit nebo zranit. Takovým způsobem my vůbec nepřemýšlíme. Kdo ten zápas a faul viděl a trochu házené rozumí, pochopí, že Patzlík dostává do hlavy dost často právě proto, že je rychlý. Protihráčům uteče, oni ho nestihnou, a tím pádem dostane ránu. Honza Chmelík určitě není hráčem, který by někoho mlátil do hlavy. Ani to není naším cílem. Tím je být co nejúspěšnější. Úspěchem by bylo to, pokud by ho Honza Chmelík ubránil a nedostal červenou a nehráli jsme dvě minuty oslabení,“ uvedl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Zatímco v Plzni Patzel nastřílel pouze dva góly, v prvním utkání se trefil jedenáctkrát. „Ale pět branek dal ze sedmiček. Vojta Patzel je hráč, který bude ve většině zápasů dávat více než dva góly, ale mám radost, že jsme se dokázali na něj připravit a ubránit ho. Už před sérií jsem říkal, že bude padat hodně gólů, protože Karviná chce hrát v tempu a její útoky jsou poměrně rychle zakončované. Mají k tomu schopné hráče. Není to jen o Patzelovi, ale i o Solákovi a dalších. Pokud povolíme Patzelovi opět jen dvě branky, bylo by to plus,“ konstatoval Štochl.

Středeční výhra o sedm gólů je podle plzeňského trenéra pozitivní a příjemná, ale ve finále je jedno, jestli se vyhraje o jednu, nebo deset branek.

„Baník má zkušený tým, který vysoká porážka nepoloží, ale naopak namotivuje,“ myslí si Štochl.

„Je to zase od nuly. Neznamená, že jsme prohráli v Plzni, že teď prohrajeme všechny zápasy. Doma jsme letos neprohráli, tak to budeme chtít potvrdit,“ prohlásil karvinský Patzel.

Kouč Plzně vyzdvihl výkon brankáře Karla Šmída, který v průběhu druhého zápasu vystřídal Filipa Herajta. Kdo začne dnes? „Ještě to nevím a stejně bych to neřekl. Už před druhým zápasem jsme přemýšleli, kdo začne. To, že Karel zachytal velmi dobře, ještě neznamená, že bezpodmínečně bude chytat další zápas. Filip Herajt odchytal skvělé play-off a teď se k němu přidal Karel. Máme dva skvělé gólmany, takže ať chytá kterýkoliv, tak se většinou minimálně jednomu bude dařit a podrží mužstvo,“ ví Petr Štochl.

