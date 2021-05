O mistrovský titul ve futsalové lize se střetnou dva kluby, jejichž hráči tvoří osu českého reprezentačního mužstva. Finále play-off mezi Interobalem Plzeň a Chrudimí začíná ve čtvrtek od 19 hodin v městské hale na Slovanech.

Lukáš Rešetár (vpravo) v souboji o míč s chrudimským Martinem Došou v únorovém zápasu základní části v Plzni. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Na plzeňské straně reprezentační pětice Vahala, Holý, Rešetár, Seidler a Vnuk. V kádru Chrudimi to jsou bratři Drozdové, Koudelka a Slováček. „Zápasy proti silné Chrudimi jsou těžké. V sestavě má kluky, kteří spolu hrají pět šest let, k tomu má šikovné Brazilce. První čtyřka, která je reprezentační, hraje velmi dobře. Uzdravil se Matěj Slováček. Bude to velmi náročná série, ale my se na ni těšíme,“ řekl plzeňský futsalista Michal Seidler, který získal mistrovské tituly ze soutěží v Maďarsku, Polsku, na Slovensku a v Čechách.