I na druhém podniku letošní sezony, Valašské rallye, vyhrál po těsném souboji Václav Pech (Ford Focus WRC v těsném souboji s Janem Kopeckým (Škoda Fabia Rallye 2 Evo). V cíli byl o 6,4 s rychlejší než největší soupeř, třetí Filip Mareš ztrácel přes minutu.

„Je to fantastické,“ hlásil 43letý Václav Pech v telefonickém rozhovoru pro Deník z cíle v Kopřivnici.

Ale žádné bujaré oslavy nečekejte. „Vůbec. Hned se vracíme domů a doufám, že to dám na jeden zátah. Na firmě mám naložené auto a ráno v sedm musím být v Chrástu,“ dodal Pech.

Přesto by asi bylo co slavit, druhý triumf. Jaké jsou pocity, teď chvíli po závodě?

Fantastické. Další vyrovnaný závod, který byl možná ještě rychlejší než Bohemka, protože tady se jelo pořád na suchu, trať byla rychlejší. Jelo se hodně natvrdo Jsem překvapený, že jsme to oba vydrželi až do konce bez chyby.

Tentokrát se mi zdálo, že jste měl většinou lehce navrch vy, až na konci vyhrával Kopecký. To bylo tím, že jste hlídal náskok?

Nene, ono ani nebylo co hlídat. Jeli jsme v desetinkách vteřin. Až v poslední zkoušce jsem malinko zvolnil, abych neudělal chybu. Na trati bylo vytaháno hodně písku a do druhých průjezdů nesměli být špioni. Nechtěl jsem, aby mně to někde zbytečně uklouzlo, proto Honza vyhrál s větším náskokem.

Takže tam už jste věřil, že to dotáhnete k vítězství?

Raději jsem si počkal až do cíle, protože se mi zdálo, že jsem ubral tempo až moc.

Nakonec to stačilo a i podruhé v sezoně jste vyhrál. Je to důkaz toho, že volba Fordu Focus WRC byla správná?

Asi jo, zdá se mi, že to auto ovládám a řídím mnohem lépe, než tomu bylo s fiestou.

Jak se na vaše vítězství tváří lidé ze Škody Motorsport? Přece jen posledním šampionátům vládli oni…

Já ani nevím, oni se na nás ani nepodívají. (úsměv) Vypadá to, jako bychom jim sebrali hračky.

Po triumfu na Rallye Bohemia jste čekal, že škodovka přidá. Nebude chtít prohrát, to se asi potvrdilo…

Jasně, ale i my jsme se ještě lépe připravili. Udělali jsme nějaké změny v nastavení podvozku, protože bylo jasné, že se pojede pořád na suchu, nepotřebovali jsme tolik variant. A povedlo se to.

Před sezonou jste čekal, že do pořadí promluví i další jezdci. Ale zatím to vypadá jen na souboj s Kopeckým…

To je zdání, které klame. Ostatní kluci jsou docela blízko. Jakmile by někdo z nás udělal chybu, budou před námi. Číhají na svoji šanci.

A vy si nemůžete dovolit žádné zaváhání…

Tím, že se počítá každý závod, žádný výsledek se letos neškrtá, je to ještě těžší než jindy. V první řadě si dáváme za cíl spolehlivost, ale musí to být i ve vysoké rychlosti.

Další závody v Pačejově a na Šumavě považujete za domácí, bude to specifické?

Bude tam pro nás lepší divácká kulisa. Ale na druhou stranu domácí prostředí kolikrát svazuje. Rozhodně není dáno, že to doma půjde automaticky lépe než kdekoliv jinde. Musíme být maximálně koncentrovaní.

Budete k tomu nějak speciálně směřovat přípravu?

Budeme, zvlášť teď na Pačejov (27. a 28. září), je to hodně těžký závod. My jsme si ho loni po dlouhé době vyzkoušli jako sprint, takže vím, o čem mluvím.