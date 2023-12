Plavkyně Slávie VŠ Plzeň Kristýna Horská získala bronzovou medaili ve finále 200 metrů prsa na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v rumunské Otopeni. Horská zvládla trať v českém rekordu 2:19,63 minuty a pro český tým vybojovala v Otopeni první cenný kov. Šestadvacetiletá česká reprezentantka vyhrála svoji první medaili na evropských a světových šampionátech.

Na archivním snímku Kristýna Horská na mítinku v Marseille. | Foto: Flopics.swim

Kristýna Horská se po zdravotních lapáliích vrátila ve velkém stylu. Loni v dubnu musela na operaci srdce a letos neodjela na mistrovství světa kvůli problémům s očima, kdy prakticky neviděla na jedno oko. Ve finále prsové dvoustovce vylepšila svůj český rekord ze semifinále. V souboji elitní osmičky po prvních 25 metrech nebyla na medailových pozicích, ale od padesátky už se přetahovala o druhé a třetí místo. V cíli pak čas vylepšeného českého rekordu 2:19,63 min. znamenal vytouženou bronzovou medaili, jen devět setin sekundy od stříbra They Blomsterberg z Dánska. Mistryní Evropy je Nizozemka Tes Schouten.

„Já jsem strašně ráda, že se mi to povedlo, že veškerá ta dřina, kterou jsem do toho zatím za celý svůj život dala, se vyplatila a že konečně tu medaili mám. Doteď tomu nemůžu uvěřit a jsem strašně šťastná. Poslední pětadvacítka nebo padesátka mě teda strašně bolela. Ale já jsem věděla, že jsem vždycky silnější ve druhé půlce, že ten začátek nemůžu přepálit, aby mi to nevzalo moc síly. Podle mezičasu, co mi říkala trenérka, jsem to rozjela o dost rychlejší než normálně, ale vyšlo mi tam snad úplně všechno. Plavalo se mi strašně skvěle, ale ten konec bolel, ale stačilo to,“ řekla Radiožurnálu Sport Kristýna Horská, která v první chvíli po doplavání nevěděla, jak pro ni závod dopadl.

Horská překonala český rekord a splnila limit pro mistrovství světa

„Neviděla jsem vůbec nic, protože to bylo pro mě strašně daleko, ale tím, že křičela, jak trenérka, tak rodiče, tak jsem si říkala, že to je něco dobrého, ale nebyla jsem si jistá, jestli to znamená český rekord nebo medaili. A ono to znamenalo oboje!“ dodala plavkyně plzeňské Slávie.

Ondřej Gemov, druhý zástupce tohoto klubu, ve finále 200 motýlek doplaval pátý. Jen o 47 setin sekundy mu utekla medaile. Čtyřiadvacetiletý motýlkář časem 1:52.55 minuta o devět setin sekundy zaostal za vlastním českým maximem. Pro titul mistra Evropy si doplaval Švýcar Noe Ponti.

Bazén na Slovanech je pro mě velká srdcovka, svěřila se Horská