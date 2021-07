Mount Ventoux, mytický Obr z Provence, je vždy neskonalou výzvou. Láká i děsí. K ikonickým vrcholům Tour de France patří už sedmdesát let, ale v itineráři slavného závodu se neobjevuje zase tak často.

Zkušenosti se zdoláváním legendární hory, tyčící se do výšky 1 912 metrů nad mořem, má i český reprezentant Roman Kreuziger.

„Na Tour je spousta ikonických kopců, ale když jste v kondici, vždycky je přejedete dobře. Pro mě osobně je Mont Ventoux docela oblíbeným kopcem. Jednou nebo dvakrát se mi tu povedlo skončit do desítky. Vždy v závěru Tour,“ svěřil se na facebookovém profilu Grupeto pětatřicetiletý jezdec.

Na Tour si Kreuziger připsal deset startů, z toho čtyřikrát skončil v celkovém pořadí do desátého místa. Nejvýš v roce 2013, kdy dojel pátý. Má tedy na co vzpomínat.

„Asi nejvíc na rok 2013, kdy se nám dařilo jako týmu, i když jsme nakonec s Albertem Contadorem nevyhráli (Contador skončil čtvrtý). Ale dlouho jsme bojovali o pódium a i já jsem měl skvělé výsledky v etapách. Takže vzpomínky na ten ročník považuji asi za nejemotivnější,“ naznačil v Plzni žijící závodník.

Jestliže Mount Ventoux řadí mezi oblíbené, za nejobávanější naopak označuje stoupání na jiného velikána – Tourmalet v Pyrenejích (2 115 m n. m.), který cyklisty při letošní Tour teprve čeká – v závěrečném týdnu v rámci 18. etapy.

„Ať z jedné nebo z druhé strany je Tourmalet vždycky nekonečný. Je to hrozně dlouhý kopec, navíc je hodně vysoko, takže síly tam dochází rychle. I když to vypadá, že je člověk v pohodě, a už si myslí, že je skoro na vrcholu, poslední tři kilometry jsou strašně dlouhé a těžké,“ nastiňuje záludnosti Tourmaletu aktuálně člen druhodivizní stáje Gazprom RusVelo.

V Pyrenejích se mu vůbec nejezdilo dobře. „Ty jsem nesnášel, protože tam bylo vždycky hrozné vedro, dusno. Ale Alpy jsou skvělé, když tedy máte dobré nohy,“ podotkl s úsměvem Kreuziger.

A těší ho, že u trati probíhající Tour mohou být zase tisíce fanoušků. Loni při svém posledním startu na Staré dámě zažil závod bez diváků, které k trati nepustila anticovidová opatření.

„Když jsme tehdy dojížděli na kopce, kam nepustili vůbec nikoho, bylo to smutné a určitě nám ty davy v kopcích chyběly. Fanoušci tvoří atmosféru závodu a už pro to se člověk snažil vždy dojet do cíle v Paříži, kde bývá atmosféra fakt neuvěřitelná,“ vybavil si český reprezentant.

Vůbec poslední etapu Tour, končící spurtem v historickém centru francouzské metropole, považuje za úžasný zážitek. „Sice se traduje, že v poslední etapě se už nezávodí, ale na okruzích po městě se jezdí vždycky strašný bomby a určitě je to etapa, která platí. Když se tam ale závodníkovi podaří dojet, užije si neskutečnou atmosféru,“ zdůraznil Roman Kreuziger. (ks)