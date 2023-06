Držitel boxerského pásu pro českého šampiona ve váhové kategorii do 102 kilogramů (Bridgerweight) Václav Pejsar se v páteční obhajobě při galavečeru v pražské Královce postaví tuzemské jedničce v těžké váze (nad 102 kg) Lukáši Fajkovi.

Václav Pejsar. | Foto: Deník/Veronika Zimová

„Lukáš Fajk o ten zápas stál delší dobu, ale pořád jsme se míjeli, protože buď já jsem měl domluvený zápas, nebo on. Teď to vyšlo. Jeho stáj Patron Boxing dělá velkou akci v Praze a Lukáš Fajk mě vyzval jako obhájce titulu v nové váhovce do 102 kg,“ řekl plzeňský boxer Václav Pejsar, který vyhrál loni v Bridgerweight nad jiným Plzeňanem Pavlem Šourem.

Osmatřicetiletý Pejsar je českou čtyřkou v křížové váze (do 90,7 kg).

S jakou váhou půjdete do souboje?

Nebudu nabírat kila, protože do křížové váhy docela dost shazuji. Teď mám přirozenou váhu, která je kolem 102 kg. Jen ji trochu upravím, protože jsme se oba domluvili, že budeme mít do 100 kilo.

Jaký je 27letý Fajk soupeř?

Silový, absolutně netechnický. Chce to spíš urvat silou. Může to být i nevýhoda, protože tím, jak je netechnický, tak údery vyhazuje různě. A na to nejsem zvyklý.

Střetnete se s ním poprvé. Přesto: je srovnatelný s nějakým českým boxerem?

Nechci ho srovnávat, protože každý zápas je úplně jiný. Myslím si, že mám za sebou mnohem větší zápasy i se zkušenějšími boxery, které jsem zvládl. Ale tím nechci soupeře podceňovat, i když není úplně něco závratného, z čeho bych si sedl na zadek.

Čeká vás třetí duel v tomto roce. V jaké jste formě?

Dá se říct, že jsem pořád v permanentní přípravě. Ve svém věku se už bojím i na chvilku přestat trénovat, protože pak je náročné vracet se do toho procesu, celé to rozběhnout, honit kondici.

Prohlásil jste, že to bude váš poslední zápas s českým boxerem. Proč?

Už minulý rok, kdy jsem boxoval s Vasilem Ducárem, jsem říkal, že je posledním soupeřem z Čech, protože tady víceméně nemám s kým boxovat. Teď se objevil tento mladý kluk (Fajk, pozn. aut.), takže si s ním zaboxuji. Pak už se budu soustředit na venkovní zápasy.

Neboxoval byste ani v případě další obhajoby pásu?

Nevím. Asi by záleželo na finanční nabídce, protože nevidím tady nikoho dalšího, s kým bych chtěl nebo mohl boxovat. Lukáši Fajkovi je 27 let, mně bude 39, za rok 40 let, a pokud se budou objevovat další a další mladí kluci, kteří si budou chtít na mém sklonku kariéry na mně udělat jméno, tak nevím, jestli o to budu stát. Záleželo by na finanční nabídce, protože ve svém věku už koukám i na tuto stránku.

Kolik let byste chtěl ještě boxovat?

Uvidím, jak dopadne tento zápas. Bude záležet podle chuti. Když ji budu mít, tak věřím, že budu ještě nějakou dobu boxovat. Pokud uvidím, že na to nemám, tak se nebudu trápit a dělat sám sobě ostudu. Nerad bych dopadl jako někteří boxeři, kteří nevědí, kdy mají skončit, protože neví, co potom se životem. Proto setrvávají v boxu na můj vkus až moc dlouho, což je kolikrát trapné. Věřím tomu, že když skončím sportovní život, tak se mohu realizovat v jiném směru. Využít svoje zkušenosti nebo kontakty na manažery.

Už se rýsuje zápas se zahraničním boxerem?

Nic konkrétního zatím nemám. Uvidím, jak dopadne nejbližší zápas. Po něm si chci dát klidně měsíc pauzu a věnovat se věcem, které opomíjím. Být s rodinou, dojít si s kámoši na pivko. Žít bez boxu a zjistit, jak mi chybí, nebo nechybí. A pak se vrátit do přípravy.

