Jindřiška Zemanová absolvovala ve Francii kompletní program včetně short tracku poprvé v sezoně. A už úvodní souboj se světovou konkurencí dal zkušené závodenici Triatlonu Plzeň zabrat. „Rychlé, těžké, ale úžasné,“ napsala česká mistryně na sociálních sítích. „Šesté místo beru! Od startu to byly strašné bomby. A v kombinaci s přísným vyřazovacím systémem a silnou konkurencí to znamenalo jet stále na plný plyn,“ podotkla.

Jsem pátá, hlásí spokojené gesto Jindřišky Zemanové.Zdroj: archiv J. Zemanové

A neztratila se ani v hlavním závodě (1500 metrů plavání, 40 km na horském kole a 10 km běhu). Trasu zvládla za 3:49:31 hodiny. A i když na rozdíl od minulých startů ve Světovém poháru skončila za medailovými pozicemi (předtím třetí v Řecku a první v Itálii), byla s výkonem hodně spokojená. A to na třetí Alizée Patiesovou z Francie ztratila přes osm minut a ještě víc jí chybělo na vítěznou Martu Mendittovou z Itálie a stříbrnou Švýcarku Loanne Duvoisinovou. „Byl to extra těžký závod v extra konkurenci,“ uvedla Zemanová. „Páté místo jsem si vybojovala v konkurenci všech evropských, až na jednu, a mnoha zámořských soupeřek. A to ještě po těžkém short tracku,“ zdůraznila.

Jindřiška Zemanová při short tracku v cyklistické části.Zdroj: archiv J. Zemanové

Teď si dá triatlonistka od závodů na čas pauzu a začne se chystat na první vrchol sezony – mistrovství Evropy, které se v půlce srpna koná v Prachaticích.

