Závodník ve fourcrossu na trati u Dobřan, kde se o víkendu pojede závod Evropského poháru. | Foto: J. Urbanec

Úvodní závod Evropského poháru ve fourcrossu, kdy proti sobě stojí čtyři jezdci na horských kolech v jedné dráze, se uskuteční zítra na atraktivní trati u Dobřan v lokalitě bývalého tankodromu. Zúčastní se nejlepší jezdci z Česka i ze zahraničí včetně světového šampiona Tomáše Slavíka.„Akce začíná v sobotu po obědě registrací a tréninky. V 15 hodin následuje kvalifikace, kterou jede každý jezdec sám a na čas. Pak budou jezdci rozřazeni do čtveřic, ve kterých se utkají o postup do dalšího kola. Dva postupují, dva vypadávají. Takto až do finále,“ přibližuje Tomáš Brožík, pořadatel a loňský vítěz kategorie Elit.