Již jednou zrušený evropský pohár, který se měl odehrát na jaře 2020 v Irsku, byl následně přesunut na Velikonoce 2021. Irové pořádání odmítli a čest hostit osm týmů z různých koutů Evropy dostal klub z plzeňských Litic.

Jenže i toto sportovní měření sil bylo odloženo. Poslední schválená varianta Evropské hokejové federace EHF je přelom září a srpna letošního roku. A pořadatelem zůstal plzeňský mistr z roku 2019 z Litic.

Od čtvrtka 30. září do neděle 3. října přivítá litická umělá tráva sedm týmů z Irska, Walesu, Portugalska, Dánska, Chorvatska a Itálie a samozřejmě domácí tým mužů.

Pohár Trophy II. je třetí nejvyšší soutěží v systému evropských pohárů. Nejvyšší Eurohockeylegue, která je na profesionální bázi, hrají nejvyspělejší evropské týmy především z Holandska, Belgie, Španělska, Anglie, Německa.

K nim se vždy připojuje podle národního koeficientu po jednom nebo dvou týmech z jiných evropských zemí. Bohužel z České republiky ještě nikdy žádný celek tuto soutěž neokusil.

Kapitán plzeňského týmu Adam Uhlíř k pohárovým utkáním dodává: „Těším se hlavně na neznámé soupeře. A taky na to, že snad odčiníme poslední pohár, kde jsme nevyhráli ani jedno utkání.“

A právě mezi účastníky turnaje v Plzni budou týmy, které tuto soutěž již okusily. Irská Lisnagarvey, waleský Whitchurch a italská HC Bra a Amsicora. Což znamená, že do Plzně si přijedou změřit síly jedny z nejsilnějších týmů, které v současnosti Česká republika může přivítat.

To vše po době, která především kolektivní sport v Evropě přikovala do domovů, zahrad a lesů. Je otázkou, jak celý turnaj dopadne, v jakém stavu budou jednotlivé týmy. Některé soutěže, jako např. italská probíhaly po většinu doby, kdy se v Evropě soutěže obvykle hrají.

Na druhou stranu litický tým na dohrání soutěže teprve čeká. Soutěž se dohraje jednokolově, což pro plzeňský tým znamená tři červnová utkání a následné play – off. Dva nejzkušenější hráči Litic, kteří mají i bohaté zahraniční a reprezentační zkušenosti, dodávají své pocity z domácího turnaje.

„Těším se, že budeme hrát doma před diváky. Je to velká zodpovědnost, ale i podpora. Věřím, že nás tyhle zápasy posunou dál a zároveň spoluhráči získají obrovské zkušenosti,“ říká hráč Litic Jakub Koryťák.

„Jsem natěšen sportovně i lidsky. Je to spojeno se zahájením sportování, s překládáním data poháru. Celá naše loňská práce přišla vniveč. Teď musíme ukázat, že nás ta doba pozitivně ovlivnila, a natěšenost na hokej bude obrovská a přivede do Litic sportovní atmosféru a co nejvíce lidí k našemu zábradlí okolo hřiště,“ dodává plzeňský střelec Reinhard Nicklas.