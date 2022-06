„Myslím si, že zúžení soutěže je pro nás určitě lepší, protože se můžeme lépe koncentrovat na dané zápasy. Minulá sezona se čtrnácti týmy byla poměrně dlouhá. Po play-off jsme byly hodně unavené, takže redukci vítáme,“ uvedla spojka DHC Plzeň Andrea Vlachová.

Pro Plzeňanky bude absence Hodonína a Chorzówa příjemnější i z pohledu cestování. „Určitě. V sezoně cestujeme docela daleko, takže to také vítáme,“ řekla Vlachová.

Prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala uvedl, že generálním partnerem zůstává MOL. „Budeme pokračovat v tom, abychom posouvali ženskou házenou dál, a to jak na sportovním, tak marketingovém poli. Máme skvělé házenkářky, které nám dělají reklamu i v zahraničí,“ sdělil svazovému webu Zdráhala.

Úroveň MOL ligy podle Zdráhaly roste. „Jsme rádi, že se navíc české týmy hlásí do evropských pohárů. Most bude hrát Ligu mistryň, Plzeň Evropskou ligu a Slavia s Kynžvartem usilují o Pohár EHF,“ dodal svazový šéf.

Andrea Vlachová v utkání MOL ligy DHC Plzeň - Tatran Stupava (v bílém).Zdroj: fb DHC Plzeň

Andrea Vlachová podotkla, že trenér DHC Plzeň Richard Řezáč chtěl slyšet názor hráček na účast v evropském poháru. Prezident DHC Plzeň Jan Šmrha v úterý řekl, že oddíl už složil kauci, aby mohl hrát Evropskou ligu, a teď už čeká na los 18. července.

Podle Vlachové bude konfrontace s evropskými družstvy zpestřením. „Bude to taková třešnička na dortu minulé sezony, která se nám neskutečně povedla,“ doplnila levoruká házenkářka.

DHC Plzeň poprvé ve své historii postoupil do play-off, v němž nestačil až ve finále na suverénní Most. „Myslím si, že mohu mluvit za celý tým, že to byla velmi vydařená sezona. Byly jsme velmi spokojené. Co se týče plzeňské ženské házené, tak to byl úspěch, který nikdo nepamatuje. Myslím si, že jsme si to i zasloužily, kabina byla v super náladě, všechno si sedlo, takže jsme se mohly těšit z druhého místa,“ prohlásila šestadvacetiletá hráčka se zkušenostmi z německých nižších soutěží.

Letní příprava DHC Plzeň by měla začít v polovině července, ale vicemistryně MOL ligy dostaly individuální plány. „Trenér nás nechce nechat měsíc jen tak bez sportu, a proto začínáme trénovat samy,“ uzavřela Andrea Vlachová.

Ligový ročník 2022/2023 odstartuje DHC Plzeň 3. září od 15 hodin v Písku. O týden později bude hostit Zoru Olomouc.

