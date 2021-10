Pro dospělé reprezentanty je to navíc poslední přípravná akce před prosincovým mistrovstvím světa, které se uskuteční ve Finsku v Helsinkách.

,,Již několik let jsme se snažili do Plzně dovézt tuto super akci. Bohužel nám to vyšlo na dobu covidovou. Přesto věřím, že se na nejlepší reprezentační týmy světa přijde podívat celá Plzeň," zve na zápasy Libor Strejček, prezident klubu FbC Plzeň.

Na samotnou akci se těší i hráči z plzeňských klubů. ,,Je to dobře, že se v Plzni uskuteční taková akce. Zvláště pro mladé florbalisty bude super, že uvidí nejlepší světové hráče. Osobně mám v plánu se v sobotu podívat na nějaké zápasy," říká Tomáš Katolický, hráč FBŠ Slavia Plzeň.

Čeští junioři jsou aktuálně úřadujícími mistři. V jejich dresu se mohou fanoušci těšit na odchovance západočeského florbalu Petra Mayera.

Cena jednodenní vstupenky je 200 Kč. Zakoupit vstupenky můžete zde: https://go.ticketportal.cz/event/627

Program:

Pátek 15. 10.

10:00 Česko U19 – Švýcarsko U19

13:00 Švédsko U19 – Finsko U19

16:00 Švédsko – Finsko

19:00 Česko – Švýcarsko

Sobota 16. 10.

09:30 Finsko U19 – Švýcarsko U19

12:30 Česko U19 – Švédsko U19

15:30 Finsko – Švýcarsko

18:30 Česko – Švédsko

Neděle 17. 10.

9:00 Švýcarsko U19 – Švédsko U19

12:00 Švýcarsko – Švédsko

15:00 Česko U19 – Finsko U19

18:15 Česko - Finsko