„Těší mě, že přijedou všichni reprezentanti, včetně obhájců titulu,“ prohlásil na včerejší tiskové konferenci Roman Čech ze Sokola Lhůta, který se ujal organizování mistrovství ČR.

Tituly ve dvouhrách budou obhajovat Pavel Širuček a Hana Matelová, kteří jsou zároveň momentálně českými jedničkami.

Mezi hosty šampionátu bude celá řada legend českého stolního tenisu. Mezi nimi i plzeňský rodák Jindřich Panský, jenž se představí i v turnaji osobností.

„Oceňuji, že se pořádání takové prestižní akce ujal relativně malý klub,“ doplnil první náměstek plzeňského primátora Roman Zarzycký. I město Plzeň akci podporuje, stejně jako Plzeňský kraj.

„Máme v regionu nadějné stolní tenisty, kteří jsou budoucností tohoto sportu, takže zároveň chceme, aby tady byla k vidění absolutní špička,“ pokračoval náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Velmi početné zastoupení bude mít Plzeňský kraj už v páteční kvalifikaci, v níž se představí 18 zástupců z regionu. Celkem bude hrát o 16 volných míst v hlavní soutěži 141 mužů a rovná stovka žen.

Jistou účast má 16 mužů a stejný počet žen. Sedmým nasazeným hráčem bude dobřanský odchovanec David Reitšpies, chybět nebude ani loňský překvapivý čtvrtfinalista Petr Husník, rodák ze Kdyně, který žije v Plzni.

A nejžhavějším želízkem regionu v ohni bude Dana Čechová, dvojnásobná mistryně republiky (2008 a 2016), která žije a trénuje na Plzeňsku. Rodačka z Hodonína bude třetí nasazenou mezi ženami.

„Já jsem hrozně ráda, že se mistrovství vrátilo do Plzně. Před šesti lety jsem tady prohrála v semifinále. Jenom jednou za posledních deset jsem nebyla mezi čtyřmi. Bylo by hezké, kdybych i tentokát zůstala ve hře až do neděle, kdy půjde o medaile,“ přála si Dana Čechová, která v extralize hájí barvy Gumotexu Břeclav.

„O víkendu jsem sice v lize musela jeden zápas kvůli zdravotní indispozici vzdát, ale teď už se cítím fit a jsem v plné přípravě. Zrovna zítra v půl sedmé ráno jdu trénovat s Peťou Husníkem,“ usmála se Čechová. „On pak jde normálně do práce,“ vysvětlovala brzký trénink.

Šampionát začne v městské sportovní hale na Slovanech páteční kvalifikací. „První zápasy se budou hrát na 24 stolech ve dvou halách, o víkendu už potom stáhneme program do té hlavní, aby nejen hráči, ale i diváci měli veškerý komfort,“ dodal Čech, hlavní organizátor domácího šampionátu.

Připraven je i bohatý doprovodný program, jeho vrchol by měl být už v pátek od 19 hodin, kdy je plánováno společné posezení všech stolních tenistů Na Spilce.

V sobotu po deváté hodině pak začnou boje v hlavní soutěži, které potrvají až do 22. hodiny. Atraktivní čtvrtfinálové zápasy přijdou na řadu vpodvečer. Finálový blok je na programu v neděli po 14. hodině.