Česká šampionka do 23 let startovala v Jižní Americe poprvé. V premiéře si užívala třicetistupňové teplo i přízeň horkokrevných fanoušků.

Brazilská premiéra. | Foto: fcb A. Holubové

Plzeň – Světový pohár horských kol v cross country se rozjel v Brazílii. Česká šampionka do 23 let Adéla Holubovu startovala v Jižní Americe poprvé.

„Zatímco doma se vrátila zima, tam bylo krásně, třicet stupňů, což mám ráda. A nevadila mi ani vyšší vlhkost vzduchu,“ uvedla 21letá reprezentantka.

Užívala si i horkokrevnost brazilských fanoušků. „Horská kola tam zažívají boom, u tratí byla spousta diváků, kteří hodně hlasitě fandili,“ říkala usměvavá bikerka z Města Touškova.

Jako blondýnka přitahovala pozornost tamních fandů ještě o něco víc. „Jo, všímali si mě,“ připustila členka týmu Rouvy Specialized.

Premiéru v exotickém prostředí si navíc v závodech do 23 let ozdobila dvěma umístěními v top ten.

Zahajovací shorttrack ve středisku Mariopor u Sao Paula ještě Holubové nevyšel podle představ. „Nevím jestli to bylo dlouhou cestou nebo časovým posunem, ale nohy mi nejely,“ komentovala úvodní 24. příčku.

Občerstvení.Zdroj: fcb A. Holubové

Dva dny na to si v cross country už spravila chuť. „Skončila jsem osmá, když chvíli jsem bojovala i o šesté místo. To nevyšlo, ale umístění v desítce se vždy počítá,“ prohlásila.

A mezi nejlepších deset závodnic se Holubová vmáčkla i ve druhém díle Světového poháru v přímořském letovisku Araxá.

Jen úspěšnější byla v shorttracku. Dojela sedmá, čímž vyrovnala své maximum ve Světovém poháru. Pro následné cross country si tím zajistila místo v první lajně, jenže start pokazila.

„Starty nemám silné, ale tenhle mi totálně nevyšel. Než jsem zacvakla tretru do pedálu, holky byly pryč a já vyjížděla snad čtvrtá od konce,“ vybavila si.

Potížemi se ale nenechala zlomit. Postupně se drala pořadím vpřed a po strhující stíhačce projela cílem třináctá jen kousek za desítkou. „V minutě nás bylo sedm osm holek,“ podotkla.

Při skoku.Zdroj: fcb A. Holubové

A to se prala i s náročnou tratí plnou skoků. „Skoků bylo v Araxá fakt hodně. Když jsme si s kluky a trenéry okruh poprvé prohlédli, tak jsme nevěřili, že to dáme. Naštěstí pořadatelé nakonec některé ze skoků vynechali a pak už to šlo. I tak jsme si všichni slušně zaskákali,“ říkala s úsměvem.

Úspěšné výsledky ji zase přiblížily splnění snu o startu na olympiádě v Paříži. Tam se představí jediná česká bikerka a zatím to vypadá na souboj mezi Holubovou a zkušenější Jitkou Čábelickou z kategorie Elite.

„Klíčové budou úvodní závody Českého poháru příští víkend v Městě Touškově a čtrnáct dní nato na Zadově. Tam jedeme společně a o nominaci to hodně napoví. Já do toho jdu s tím, že chci vyhrát,“ prohlásila Holubová.

Už ve středu o státním svátku se v Městě Touškově koná jako generálka na start národní série druhý díl krajského AC Heating Cupu. Ten však Adéla Holubová nepojede. „Mám před sebou blok nabitý důležitými závody a potřebuji ještě trénovat,“ vysvětlila bikerka.

