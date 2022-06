Michal Forejt vyhrál závod diskařů hodem 57,20 metru, ale se svým výkonem nebyl spokojený. „Mám za sebou další závod za 57 metrů, ale čekal jsem, že mohu hodit dál. Cítím se dobře, ale nedokážu skloubit techniku a otočku. Ale dneska to bylo o bodech, takže mám radost, že jsem pro klub udělal třináct bodů, tedy maximum,“ řekl Michal Forejt, který se kvůli bolestem lokte odhlásil ze soutěže koulařů.

V sektoru výšky potvrdil druhé místo z prvního kola domácí atlet Adámek, který si o tři centimetry vylepšil osobní rekord na 221 centimetrů, což stačilo na druhé místo. „Pomohla mi podpora rodiny, která se přijela podívat. Závod jsem si užíval, protože atmosféra byla skvělá. Na domácím stadionu jsem chtěl dokázat a potvrdit dominanci a myslím si, že se to povedlo. Tušil jsem, že to vyjde. Ráno jsem psal esemesku mamince, že padne 220 centimetrů, ale aby to nikomu neříkala. Snad to dodržela, aby to bylo překvápko. Nakonec jsem skočil 221 centimetrů. Proč nevyšlo 223? Soutěž byla dlouhá, takže už jsem byl unavený. Snad to vyjde příště,“ uvedl výškař Josef Adámek.

Hvězdy atletiky budou v Plzni závodit o extraligové body

Pro Jana Štefelu znamenalo 221 centimetrů vyrovnání osobního rekordu a třetí místo. „Pro mě to byl větší zážitek než na Zlaté tretře, protože v Plzni kluci skákali fakt bomby. Konečně mi to šlo na rozdíl od Zlaté tretry, kde jsem skočil 215 centimetrů. Hodně mi pomohlo, že jsme se přetahovali s Pepou Adámkem. Ještě nedávno jsem ho přeskakoval, ale teď mě dorovnal,“ smál se Štefela, který je juniorským mistrem Evropy.

Mezi ženami vyhrály ve svých disciplínách diskařka Barbora Tichá, Linda Suchá v trojskoku, Viktoria Dutkevychová na 3000 metrů překážek a na tříkilometrové trati olympionička z Tokia Tereza Hrochová. Šestadvacetiletá vytrvalkyně si zlepšila osobní maximum a zaběhla nejrychlejší český čas sezony. „Z mého pohledu to byl taktický závod. Většinu času jsem běžela na druhé pozici a poslední kolo jsem zrychlila. Běželo se mi dobře, ale je znát tréninková únava, protože v noci jsem se vrátila ze soustředění,“ prohlásila Hrochová.

Výsledky

Medailové pořadí klubů:

Muži: 1. VSK Univerzita Brno 186 bodů, 2. AK Škoda Plzeň 175 b., 3. Dukla Praha 171 b.

Ženy: 1. USK Praha 243,5 bodu, 2. AK Škoda Plzeň 201,5 b., 3. AK Olymp Brno 189 b.

Výsledky atletů a atletek Škody Plzeň do 3. místa:

Muži: výška – 2. Adámek 221 cm (OR), 3. Štefela 221 cm, koule – 3. J. Forejt 17,01 m (OR), disk – 1. M. Forejt 57,20 m, 3. J. Forejt 54,88 m, 3000 m př. – 3. Jaša 9:16,31 min., 4x100 m – 2. AK Škoda Plzeň (Míka, Kubeš, Rež, Peterka),

ženy: 800 m – 3. Suráková 2:05,62 min (OR), 1500 m – 3. Suráková 4:28,13 min, 3000 m – 1. Hrochová 9:23,85 min (OR), disk – 1. Tichá 53,85 m, kladivo – 2. Valešová 64,23 m, koule – 3. Valešová 14,27 m, chůze 10 km – Zikmundová, 400 m – 3. Jonášová 54,60 s (OR), 3000 m př. – 1. Dutkevychová 10:52,91 min, tyčka – 3. Schejbalová 400 cm, trojskok – 1. Suchá 13,25 m.

Klíčovým atletem Škody v extralize bude výškař Adámek