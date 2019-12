Moravané se opírají o střelecký um jednoho z nejlepších kanonýrů soutěže, levé spojky Donoso Andalafta. „Má velkou variabilitu střelby, je silný jeden na jednoho. Druhou zahraniční letošní posilou je pivot Benítez Brito, který brání na prostředku, má potřebná kila a umí je využívat,“ tvrdil Jakub Tonar, levá spojka Talentu.

Podle něj nelze zapomínat na mladou generaci hráčů ročníků 1995 a 1996. „Dva cizinci Kopřivnici pomohli, ale skvělí jsou i Fulnek, Hanus nebo Bukovský. Kopřivnice před sezonou vhodně doplnila kádr a nese jí to ovoce. Trenér Veřmiřovský týmu vštípil dobrý systém, který jim sedí a věří mu. Kopřivnice uzavírá horní šestici mužstev, podává dobré výkony a doma bere body i silným soupeřům. Takže nás čeká hodně těžké utkání,“ řekl Jakub Tonar.

Zatímco Talent poslední dvě extraligová utkání prohrál (s Karvinou a v Zubří), Kopřivnice je naopak vyhrála (v Hranicích a s Lovosicemi). Kvůli tomu Západočeši klesli z první na čtvrtou příčku. „V průběhu soutěže jsme hodně vnímali, jaký máme na prvním místě náskok, ten jsme ale dvěma nepovedenými zápasy promrhali. Určitě chceme extralize dominovat, být na vrcholu, ale bohužel realita je teď trošku jiná. Extraliga je tak vyrovnaná, že prohraná utkání nás stála první místo. V Kopřivnici budeme chtít vyhrát, vrátit se na první místo a pokračovat v tom, co bylo od začátku nastaveno,“ uvedl.

V dostizích o první místo se Talent musí do konce sezony obejít bez zraněného Jana Stehlíka. „Samozřejmě že bude hodně chybět, protože je jedním ze základních kamenů útočné i obranné hry. Musíme to ale akceptovat. Play-off začíná v březnu, takže máme dostatek času se na to připravit bez Honzy,“ konstatoval dvaadvacetiletý Jakub Tonar.

Trenér Michal Tonar má na pravou spojku pouze levorukého Slovince Tima Bogdaniče. Jako náhradu za Stehlíka bude muset trenér Michal Tonar najít někohoz praváků. „Někdo si bude muset vytáhnout černého Petra. Jenže na pravé straně je kvůli kombinaci potřeba levoruký hráč a tam teď máme jen Tima. Myslím si, že se za Timem pár pravorukých spojek otočí a uvidíme, komu to sedne nejlépe,“ myslí si Jakub Tonar.

„Pravou spojku jsem nikdy dlouhodobě nehrál. Největší zkušenosti s ní má Milan Ivančev, který ji hrál, když se před lety zranil Péťa Linhart. Tenkrát jsme odehráli část sezony s pravákem na pravé spojce,“ vybavil si Tonar.