Dva roky staré zlato mu změnilo kariéru. Teď chce výškař Štefela další medaili

V české výpravě na atletické mistrovství Evropy do 23 let jsou čtyři zástupci Škody Plzeň (Jan Štefela, Jaromír Morávek, Petra Sičaková a Linda Suchá) a Lucie Zavadilová z plzeňského Petřína. Šampionát se koná ve finském Espoo ode dneška do neděle. Největším adeptem na medaili je mistr Evropy do 23 let z roku 2021 výškař Jan Štefela.

Jan Štefela ve finále výšky mistrovství Evropy v Mnichově. | Foto: ČAS/Soňa Maléterová