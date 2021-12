Nakonec se ale naplánované soutěže stihly a pro plzeňský Start měly několikanásobně úspěšnou tečku: elitní pár klubu Ondřej Kydlíček – Josef Reindl se vrátil do nejvyšší soutěže, Jan Bohatý s Vítem Plhem prošli úspěšně kvalifikací o postup do II. ligy a žáci se blýskli výhrou ve třetím kole Českého poháru pro oblast Čechy.

„V době zákazů bylo složité hlavně psychicky i jen individuálně trénovat. A když už se mohlo začít hrát, měly přednost soutěže s návazností na reprezentaci. První liga musela počkat až do září. Pak ale vše nabralo rychlý spád,“ vysvětlil Kydlíček.

Po třetí příčce v prvním ligovém kole v Chrastavě ovšem postupové ambice Startu značně vybledly. „Já jsem do června vzhledem ke specifickému pracovnímu vytížení netrénoval,“ poznamenal Josef Reindl, jenž pracuje jako lékař. „I to mělo na výsledek vliv.“ Do druhého kola v Šitbořicích musel dokonce za nemocného Reindla zaskočit v brance jinak útočník Jan Bohatý. „Honza ale svou úlohu zvládl výborně, a přestože jsme opět skončili třetí, průběžně jsme se díky výpadkům ostatních posunuli na postupové místo,“ upozornil Kydlíček.Závěrečné třetí kolo se hrálo v Plzni a Start zářil.

„Byť postupová očekávání byla svazující,“ přiznal Kydlíček.„Ale byli jsme konečně zdraví a dohnali jsme tréninkové manko,“ připomněl. Start zaváhal jen v duelu s Brnem a vyhrál nejen závěrečný turnaj, ale I. ligu celkově. Zaslouženě: měl nejlepší rozdíl skóre, zaznamenal nejvíce vstřelených a nejméně obdržených branek.

„Z toho mám opravdu radost,“ vyzdvihl zkušený útočník. Za úspěch se hráči odměnili netradičně. „V postupové euforii jsme si objednali nová kola,“ sdělil. „A už nebude možné se vymlouvat na techniku,“ dodal Reindl.

Extraliga začne 26. března.Druhou ligu si příští rok zahraje pár Jan Bohatý – Vítězslav Plh. Postup z ošemetné jednokolové baráže pěti dvojic musel potvrdit až v penaltové loterii s Chrastavou, když zápas o postupovou příčku skončil 4:4.„V rozstřelu Vítek chytil tři pokusy Chrastavy a my jsme naopak střelecky nezaváhali,“ radoval se Bohatý.

Se svým parťákem, ještě juniorem, se začíná rychle sehrávat. „Bylo by pěkné se ve II. lize pohybovat na předních příčkách. Láká mě ještě I. liga, kterou jsem hrával s Hynkem Štěrbou. Vítek je dříč a nadšenec, chtěl bych mu pomoci zahrát si pěknou kolovou. Zasloužil by si to a já bych nerad ještě odcházel do kolovácké penze,“ zasnil se Bohatý.

