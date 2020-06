i. Třicetiletá atletka vyhrála se ziskem 5978, což je třetí nejlepší výkon na světě této sezony. Přesto úplně nezářila spokojeností. „S prvním dnem jsem docela spokojená. Nepovedla se mi jen výška, ale svoji roli sehrálo i špatné počasí. Nedělní disciplíny byly v mém podání horší. Na dálce, ani v oštěpu se mi nedařilo a osmistovka byla o tom, abych vůbec doběhla,“ uvedla Cachová.

Jak byste zhodnotila dvoudenní mítink?

V sobotu nebylo dobré počasí, ale v neděli bylo relativně hezky. Řekla bych, že čím lepší počasí, tím horší byly moje výkony (směje se). Pár chybějících bodů do šesti tisíc mě mrzí. Ztratila jsem je v nedělní dálce a oštěpu, takže mám co vylepšovat. Asi si budu muset zvyknout na dvoudenní režim, kdy druhý den je hned ráno dálka, což mně zřejmě dělá trochu problém.

Ovlivnil vaše nedělní výkony při dálce a oštěpu vítr?

My jsme naštěstí skákaly po větru a oštěp byl také v pohodě. Na osmistovce jsem se trochu schovala, takže jsem se větru vyhnula. Ale je to náročné i na rozcvičování.

Jaká jste měla očekávání? Šest tisíc bodů?

Já věřím, že další víceboje budu mít přes šest tisíc. Když se mi nepovede šest tisíc a více, tak jsem smutná. Ne vždy se to povede, protože ty disciplíny jsou hodně nevyzpytatelné. Obzvlášť ta první.

Jaká čísla jste si představovala ve výšce nebo dálce?

Ve výšce jsem skočila 172 centimetrů, ale nepodařilo se mi zopakovat výkon ze Strahova z minulého týdne, kdy jsem skočila 181 cm. To ale nebylo ve víceboji, v něm chci překonat laťku 175 cm a výš. V dálce jsme sice měly vítr do zad, ale někdy to paradoxně nepomáhá. Ostatní holky sice naskákaly slušná čísla, ale já jsem dolétla na hranici 5,99 metru. Spokojená jsem s 6,10 až 6,15 metru.

Máte za sebou první víceboj pod vedením trenéra Františka Ptáčníka. Jak hodnotíte tuto spolupráci?

Jsem ráda, že máme do olympiády sezonu navíc, protože můžeme zjistit, co funguje a co nikoliv. Tréninky jsou jiné, ale myslím si, že mi budou sedět. Trénujeme více do rychlosti, protože já potřebuji zrychlit. Věřím, že se zlepším, nový trenér mi pomůže a bude to fajn. S předchozím trenérem jsme dělali objemovou přípravu, což je v začátcích sice dobré, ale pak je lepší navázat rychlostními tréninky a do kvality, protože je mi třicet let, tak je třeba tréninky stavět jinak.

Jaké budou vaše nejbližší plány?

Doufám, že teď budu mít volno. Poté se připravím na extraligu družstev a další závody ve vícebojích.