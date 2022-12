„Jsem moc zvědavá, čtyřtisícová hala už je prý vyprodaná,“ vzkazuje už stabilní členka české reprezentace.

„Pořád ale patřím v týmu k nejmladším, takže je to obrovská pocta, že tady můžu s holkama být,“ vyznává se. „A věřím, že svým výkonem pomůžu k co nejlepšímu umístění,“ dodává Duchková.

Jaký cíl si před sebe dáváte letos, obhajobu medaile?

Určitě máme reálné šance úspěch z Běloruska zopakovat. Je tady spousta holčin z tehdejšího turnaje, jsme vyzrálejší, zkušenější, takže bychom možná mohly to třetí místo i vylepšit.

Přesvědčil vás o tom i nedávný přípravný zápas v Nizozemsku, kde jste byly vyrovnanými soupeřkami domácím, které budou největšími favoritkami šampionátu v Hamburku?

Ano, byly jsme samy mile překvapené, že jsme s nimi držely krok. Sice jsme prohrály 4:6, ale byl to vyrovnaný zápas. Ukázalo se, že i Nizozemky, které jsou jasnými favoritkami mistrovství Evropy, jsou hratelný soupeř. Rozhodně neházíme flintu do žita, proč nemyslet na šampionátu na první nebo druhé místo? (úsměv)

Na turnaji v Hamburku je letos šest týmů, které se střetnou každý s každým, a na čtyři nejlepší pak čekají v sobotu boje o medaile. Co na tenhle systém říkáte?

Abych řekla pravdu, tak jsem o tom moc nepřemýšlela. Uvidíme až v průběhu turnaje, co to přinese, jestli nám to bude vyhovovat. Budeme hrát dva zápasy denně, ale i to se dá zvládnout.

Začínáte ve středu dopoledne s Ukrajinou. Předpokládám, že budete chtít do turnaje vstoupit úspěšně, protože potom vás odpoledne čekají právě Nizozemky.

Proti Ukrajině to bude nesmírně důležité. První zápas vás buď namotivuje, nebo naopak trochu srazí, podle výsledku. Musíme se na to co nejlépe koncentrovat, nic nepodcenit, abychom začaly pozitivně.

Ještě nedávno jste hrály na venkovních hřištích, byla příprava v hale dostatečná?

Myslím, že ten přechod byl v pohodě. Měly jsme dost tréninků i v hale, i když pozemní hokej venku a v hale, to je obrovský rozdíl.

V čem nejvíc?

Všechno začíná už od hokejky, venku ji máme mnohem těžší a tlustší. Když jdeme do haly, musíme si zvykat na lehčí hokejku, i s balonkem se jinak pracuje venku.

Vy máte od jara také nového irského kouče Garetha Grundieho. Už jste si na sebe vzájemně zvykli?

Na to už jsme měli dostatek času, v tom není problém.

V čem je jeho přínos?

Už jenom to, že byl s irským národním týmem na olympiádě, je obrovské plus. Má bohaté zkušenosti, které se teď snaží předávat nám.

Zdá se tedy, že se vám pod ním trénuje dobře…

Skvěle! Hrozně se mi líbí tréninky, jeho mentalita. Chce, aby se všechno dělalo v zápasovém tempu, snaží se z nás vymáčknout všechno, co lze.

Když už jste zmínila olympiádu, která je svátkem všech sportovců, máte svůj sen o účasti na ní?

Je to reálný cíl. Ale musíme pro to obětovat úplně všechno. Makat daleko víc než kdy jindy, jen tak to může vyjít. Šanci vybojovat účast na olympiádě podle mě máme.

Program ME

Středa

10.30 ČR – Ukrajina

17.00 ČR – Nizozemsko

Čtvrtek

14.30 ČR – Rakousko

Pátek

10.45 ČR – Turecko

18.15 Německo – ČR

Sobota

12.45 zápas o 5. místo

14.10 utkání o bronz

15.35 finále