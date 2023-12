Pozemní hokejistky plzeňských Litic Lucie Duchková a mladičká brankářka Anna Linková absolvovaly ve Francii jednu z příprav před lednovou kvalifikací na olympijské hry v Paříži. Odehrály celkem čtyři utkání, vždy dvě proti domácímu týmu a dvě proti Ukrajině.

Lucie Duchková. | Foto: TJ Plzeň-Litice

Zatímco Francouzky mají svoje místo mezi dvanácti olympijskými týmy jisté, druhý protivník Ukrajina hraje kvalifikaci na OH ve španělské Valencii.

Zato český ženský národní tým očekává v jiném kole kvalifikace indické Ranchi. České ženy postupně vyzkouší sílu týmů z Japonska, Chile a Německa. První dva týmy postupují do semifinále, první tři týmy z turnaje postupují na OH do Paříže.

V prvním přípravném zápase ve Francii porazily české ženy Ukrajinu 1:0, remízovaly s Francií a pak s oběma soupeřkami dvakrát těsně prohrály.

"Je to pro mne obrovská zkušenost. Dotýkat se hráček, které budou hrát na olympiádě, mít šanci se mezi ně dostat, to je prostě sportovní sen. Kdybych se dostala i do indické kvalifikace, byla bych moc ráda, hrozně mne ta šance hrát proti týmům z jiných kontinentů motivuje," popisuje svoje pocity plzeňská Anna Linková.

Spoluautor: Tomáš Levý