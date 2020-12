Dnes čeká šestatřicetiletého Pejsara, který je českou dvojkou, obhajoba titulu proti žebříčkové jedničce Vasilu Ducárovi. „Obhajovat titul je vždy těžší, obzvlášť když Vasil je těžší soupeř než Vicena,“ je si vědom Václav Pejsar, boxer stáje Atom Gym.

Očekávaná bitva Pejsar vs. Ducár bude hlavním duelem Galavečera boxu v pražské Lucerně 29. prosince 2020.

Bude zápas proti Ducárovi (55. ve světovém žebříčku, pozn. aut.) stejně obtížný jako ten minulý rok s Rusem Kudrjašovem (boxer z první světové dvacítky, pozn. aut.), s nímž jste prohrál na body, ale podle odborníků jste byl vítězem a rozhodčí vás poškodili?

Neřekl bych srovnatelný, protože Kudrjašov byl mnohem těžší soupeř, čímž nechci Vasila podceňovat, ale když se ohlédnu za zahraničními soupeři (Grisunins, Glover a Kudrjašov) v poslední době, tak všichni na tom byli možná o trochu lépe než Vasil. A Kudrjašov výrazně, protože měl bilanci 23:3 a těch 23 výher bylo všechno knokautem.

Ve videu na facebooku jste Ducárovi vzkázal, že má ´velkej problém´. Jak jste to myslel?

To byla sranda, protože si občas rád rýpnu. Neznamená to, že mám proti Vasilovi výhrady. Nejdeme do ringu, abychom si vyřizovali účty nebo se neměli rádi, ale jde o sport. To, že nastoupíme proti sobě, je kvůli tomu, že jsme momentálně dva nejlepší čeští boxeři. Myslel jsem to tak, že Vasil bude mít problém se mnou, protože mám dobrou formu.

Na co si budete muset dát pozor, abyste uspěl?

Věřím, že jsem připravený na všechny varianty, které od Ducára mohou přijít. On je kondičně velmi dobře připravený, ale to já taky. Myslím si, že silově jsem na tom lépe než Vasil. Ducár toho vydrží dost, nesmím to přepálit, musím boxovat v klidu, s rozvahou a nepokoušet se zápas ukončovat před limitem za každou cenu.

Říkáte, že to nebudete chtít přepálit. To znamená, že Ducára hned od začátku nezasypete ranami jako v červnu Vicenu?

Těžko říct. Mohu mu hned zpočátku uštědřit tvrdší ránu, abych viděl, jak se k tomu postaví. Nepředpokládám ale, že to zabalí tak rychle jako Vicena.

Takže jste připravený i na možnost, že se zápas protáhne na deset kol?

Ano. I v hlavě mám nastavené, že budu naplno boxovat všech deset kol. Věřím si ale, že mohu Vasila porazit před limitem. On předčasně nikdy neprohrál, a ani nevím, jestli byl počítaný. Přesto si věřím, že mohu být první.

Jak jste se na zápas připravoval v období karanténních opatření?

Trénoval jsem celý rok bez pauzy, volno jsem měl jen loni deset dní po prosincovém duelu v Rusku s Kudrjašovem. Když jsme v létě s Vasilem podepsali smlouvu o vzájemném zápase, ladil jsem taktiku a strategii už na tento zápas. Karanténa moji přípravu nijak neovlivnila, možná jen trochu v závěru přípravy nebylo tolik sparingů, protože jsem nemohl vycestovat za zahraničními boxery.

Proti Ducárovi boxoval o titul váš týmový kolega Vladimír Řezníček. Radil a pomáhal vám ve sparingu?

Jasně. S Vláďou trénuji, spárovali jsme spolu a radil mně v tom, co mu v ringu proti Ducárovi vycházelo. Říkal, na co si mám dát pozor. Jsem rád, že mi Vláďa vycházel vstříc, zajímal se o moji taktiku, jak jsem připravený. Za to mu děkuju a doufám, že mi poradil dobře a že některé rady využiju.

Boxovat se bude před prázdnou Lucernou. Jak vás to ovlivní?

Nedokážu si představit prázdnou Lucernu. Nechci ale říkat, že je to nevýhoda, protože podmínky jsou pro všechny stejné. Lucernu mám rád, atmosféra je tam jiná než na stadionech, protože diváci jsou naštosovaní kolem ringu, stojí na balkonech.

Na facebooku jste vyzval držitele českého titulu v těžké váze Pavla Šoura, abyste si to potřetí rozdali o titul. Šour se tomu nebrání, vyzvete ho oficiálně z ringu po duelu s Ducárem?

Je to možné. Někde vzadu v hlavě to mám, jinak bych to nezmiňoval. Teď se ale soustředím na zápas s Vasilem Ducárem.

Box Lucerna 2020 - Plzeňáci v akci

Pavel Šour – Jasmin Hasić (těžká váha nad 91 kg).

Vladimír Řezníček – Jiří Svačina (křížová váha do 91 kg).

Václav Pejsar – Vasil Ducár (křížová váha o titul ČR).

Na programu je 15 zápasů. Souboje lze sledovat prostřednictvím placeného webového vysílání pay-per-view. Fanoušci si mohou koupit libovolný počet duelů.