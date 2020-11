Jednou jste prohlásil, že Jerigo je vaše dítě. Jak jste spokojený s jeho výchovou po šestadvaceti letech?

Šestadvacet let je strašně dlouhá doba, i když mně osobně se zdá, že ten čas utekl hodně rychle. V mužstvu se za tu dobu vystřídala celá generace hráčů. Takže se zde dneska objevují i synové těch, kteří s týmem Jerigem začínali či hráli v jejích začátcích.

Co všechno obnáší, aby Jerigo vůbec mohlo odehrát sezonu ve druhé lize?

Obnáší to spoustu zařizování spojené s organizací vlastního fungování klubu, od tréninků po jednotlivé zápasy, shánění sponzorů a partnerů, kteří nám pomáhají s financováním apod. Za to jim patří velký dík!

Roční rozpočet klubu činí přibližně 200 tisíc korun, takže nechť si udělá každý obrázek sám. No a aby mohlo Jerigo hrát i letošní sezonu, to záleží na vývoji současné epidemiologické situace a rozhodnutí vlády. Smutná to doba…

Byla druhá liga vaším dlouhodobým snem? Váhal jste před sezonou 2016/17 o tom, jestli postup vzít?

Dlouhodobým snem druhá liga určitě byla. Tehdy jsem trochu váhal z hlediska finančních nároků na tuto soutěž. Ovšem po sportovní stránce jsem byl jednoznačně přesvědčený, že kluci na druhou ligu mají a že si ji za předchozí sezony zaslouží. To potvrdili hned ve své první sezoně ziskem bronzových medailí.

Kdyby přišla náhodou nabídka na postup do první ligy, jaký by byl váš postoj?

Myslím, že v současnosti je pro náš klub druhá liga ideální soutěží, ať už po stránce sportovní i ekonomické.

Co vám udělalo během působení Jeriga ve druhé lize největší radost? Když pomineme zisk medaile…

Dělá radost zařazování mladých perspektivních kluků do mužstva. Škoda, že letošní sezona je zatím taková, jaká je, protože zrovna letošní omlazení se mi velmi líbí.

Jak se stavíte k tomu, když někdo upřednostní nižší fotbalovou soutěž před druhou nejvyšší soutěží v republice?

Tuhle věc se snažím moc neřešit. Fotbal k futsalu prostě patří a je na nás všech v Jerigu, aby ti kluci, co kombinují velký fotbal s futsalem, měli dostatečnou motivaci futsal v Jerigu hrát. Myslím, že až tak špatná situace zrovna v Jerigu není. Naprostá většina kluků umí fotbal s futsalem skloubit.

Nepřijde vám, že mužstvo zaostává ve druhé lize za svým potenciálem v posledních sezonách?

Především si myslím, že druhá liga jako taková je rok od roku kvalitnější. A lékem na nový progres a atakování těch nejvyšších příček je vhodné doplňování mužstva o mladé dravce, o čemž jsem už mluvil.

Můžete nám na závěr prozradit, jak vznikla vaše přezdívka Mek?

Na základní škole jsem měl učitele tělocviku, pána, který mě překřtil podle svého, a volal na mě „Mek Klíry“. Snad podle tehdejšího rozhodčího NHL Billa McCrearyho. Nějakým záhadným způsobem se to chytlo a ten Mek mi už zůstal.

Autoři: Dominik Rejthar, Vít Muzikář