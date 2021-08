Vysoký standard dodržel 27letý jezdec týmu Canyon Northwave i v pokračování Světové série UCI v maratonu na Grand Raid ve Švýcarsku.

Hned svou premiéru na legendárním podniku si Stošek ozdobil druhým místem. Navázal tak na předchozí vítězství v turecké Sakaryi a sedí zase pevněji na postu světové maratonské jedničky. Prestižní žebříček rodák z Blatné, žijící už nějaký čas v Plzni, vede před mistrem Evropy a týmovým kolegou Andreasem Seewaldem z Německa. Právě německý biker náročný závod ve švýcarských Alpách na 125 km (převýšení 5 025 metrů) vyhrál a kraluje pořadí Světové série. Stošek je průběžně druhý. .

V Alpách po téměř šestihodinové dřině zaostal za Seewaldem jen o čtyři minuty. „Je to bomba, dojet hned napoprvé v tak těžkém závodě druhý. Jsem rád, že jsem zvládl vysokou nadmořskou výšku a že dokážu jet i tak dlouhý závod,“ uvedl na webu mtbs.cz český reprezentant.

Grand Raid byl pro něj zatím nejdelší závodní štrekou, co absolvoval.

„Zajel jsem čas těsně pod šest hodin a vývoj byl parádní. S Andreasem jsme dobře spolupracovali a měli jsme to pod kontrolou,“ pochvaloval si držitel světového bronzu a třetí muž na letošní Evropě. „První atak ve druhém větším kopci, což bylo asi na třetí hodině závodu, nám ještě nevyšel. Ale zhruba na 90. km jsme už soupeřům cukli. Mezi námi se pak rozhodlo při výšlapu na nejvyšší bod závodu, kdy se asi dvacet minut jen jde nebo běží. Tady mi Andreas pláchl. Pak už následoval jen sjezd do cíle a já byl rád, že jsem to zvládl bez chyby, protože se za mnou hnali dva Švýcaři,“ konstatoval Stošek.

Jako třetí necelou půlminutu za českým bikerem proťal cíl domácí Martin Fanger. Závod žen vyhrála Francouzka Estelle Morelová, která na trati strávila bez deseti minut plných osm hodin.

Světová série UCI v maratonu pokračuje 12. září ve francouzském středisku La Forestière.