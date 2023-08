V sobotu se v Plzni odjel závěrečný závod Poháru Autoklubu ČR jednotlivců. Po dvaceti jízdách vybojovali Petr Chlupáč a Hynek Štichauer shodně po 14 bodech. O vítězi závodu tak rozhodl jejich vzájemný souboj, ve kterém byl úspěšnější pražský Petr Chlupáč. Na nejnižší stupeň vítězů se po závodě postavil kopřivnický Jan Macek.

V posledním závodě poháru jednotlivců v Plzni zvítězil pražský Petr Chlupáč, který zvládl dodatkový rozjezd. | Foto: Jan Šroubek

Pořádající PK Plzeň zastupovala trojice plochodrážníků. Nejlépe si z ní vedl na ovály se vracející se Ondřej Smetana, který před několika dny do Plzně přestoupil z pražské Markéty. Ondřej vybojoval 9 bodů a obsadil 7. místo. Hned za ním se umístil 16letý Matěj Frýza s 8 body. Stejně mladý Štěpán Melč vyjel slušných 5 bodů, ty mu však stačily jen na 13. příčku.

Vítěz letošních tří závodů Poháru Autoklubu Eduard Krčmář ze Slaného v průběhu závodu pro zranění nohy odstoupil, ale přesto mu nakonec získané body pomohly k celkovému 3. místu v seriálu.

O celkovém vítězi Poháru Autoklubu musel, po sedmi odjetých závodech, rozhodnout rozjezd dvou jezdců, kteří měli na svém kontě stejný počet bodů. Jednalo se o dva mladé závodníky Zlaté přilby Pardubice Matouše Kameníka a Jana Jeníčka. Po velkém souboji v prvním kole se dostal do čela Kameník a to si udržel až do cíle.

Plzeňští jezdci se v konečném pořadí umístili následovně: 9. Matěj Frýza, 16. Štěpán Melč, 20. Ondřej Smetana, 24. Oliver Schmid (poslední dva startovali pouze v jednom závodě).

Již za několik dní čeká plzeňský ovál vrchol letošní sezony. Ve středu 6. září od 16.30 hodin se na borském stadionu uskuteční úvodní finále Mistrovství ČR jednotlivců. Vedle současných největších hvězd české ploché dráhy, na čele s obhájcem titulu Václavem Milíkem a juniorským vicemistrem světa Janem Kvěchem, se publiku představí i dva jezdci s vestou PK Plzeň na hrudi. Hostující Hynek Štichauer loni v šampionátu obsadil 4. příčku a Matěj Frýza při své premiéře 10. místo.

Pohár AČR jednotlivců, Plzeň:

1. Petr Chlupáč, AK Markéta (3,2,3,3,3) 14

2. Hynek Štichauer, ZP Pardubice (3,3,3,3,2) 14

3. Jan Macek, PD Kopřivnice (3,3,3,3,0) 12

4. Jan Jeníček, ZP Pardubice (2,3,1,1,3) 10

5. Jaroslav Vaníček, AK Markéta (2,2,2,2,2) 10

6. Matouš Kameník, ZP Pardubice (2,2,3,2,R) 9

7. Ondřej Smetana, PK Plzeň (1,2,2,3,1) 9

8. Matěj Frýza, PK Plzeň (1,1,2,2,2) 8

9. Eduard Krčmář, AK Slaný (3,3,1,NS,NS) 7

10. Vojtěch Šachl, AK Markéta (F,R,0,2,3) 5

11. Jaroslav Petrák, ZP Pardubice (1,0,Fd,1,3) 5

12. Bruno Belan, AK Slaný (0,1,2,d,2) 5

13. Štěpán Melč, PK Plzeň (1,1,1,1,1) 5

14. Jan Hlačina, ZP Pardubice (2,1,0,F,F) 3

15. David Hofman, ZP Pardubice (0,0,1,0,0) 1

16. Štěpán Ševčík, AK Divišov (0,M,NS,NS,NS) 0

Konečné pořadí Poháru AČR jednotlivců 2023:

1. Matouš Kameník 75 + 3

2. Jan Jeníček 75 + 2

3. Eduard Krčmář 68

4. Hynek Štichauer 67

5. Petr Chlupáč 64

6. Vojtěch Šachl 63

7. Jan Macek 61

8. Jaroslav Vaníček 60

9. Matěj Frýza 51

10. Adam Bubba Bednář 49

11. Jan Hlačina 46

12. Daniel Klíma 44

13. Bruno Belan 41

14. Jaroslav Petrák 29

15. David Hofman 25

16. Štěpán Melč 19

17. Michal Baštecký 19

18. Daniel Halamka, 16

19. Josef Franc 14

20. Ondřej Smetana 10

21. Radek Bambuch 10

22. Štěpán Ševčík 4

23. Pavel Čermák 3

24. Oliver Schmid 0

Spoluautor: Leoš Jaren

