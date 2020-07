„Chození po horách mám rád. V Tatrách jsem šel jednou vybíhat kopec. Našel jsem cestu s převýšením 250 metrů, takže při výběhu nahoru jsem trpěl,“ popisoval Herajt.

Takže hned na začátku letní přípravy vaše fyzická kondice nebude špatná.

Poslední dva týdny dovolené jsme měli individuální plány od trenérů, takže jsem běhal a chodil do posilovny. Ale prakticky celou dovolenou jsem sportoval rekreačně a myslím si, že mi to také něco dalo.

Na trenérském postu došlo ke změně. Očekáváte jinou přípravu?

Ano, ale nabírání fyzické kondice na začátku přípravy bude stejné. Péťa Štochl a Jirka Hynek jsou mladší trenéři a dělají to jinak. Běhají se kratší intervaly, zkrátka mají jiný styl než měl Miky Tonar.

Bude pro vás velká změna, když se Petr Štochl přesunul z role trenéra brankářů na post hlavního kouče?

Bude, protože minulou sezonu pendloval mezi Berlínem a Plzní. Teď tady bude každý den, takže pro nás je super, že se nám bude více věnovat. Trénovat pod ním je skvělé, protože je legendou české házené.

Petr Štochl je zároveň trenérem gólmanů v reprezentaci. Dostáváte od něj rady a tipy, jak se zlepšovat?

Ano, vede s námi individuální pohovory. Říká nám, na čem zapracovat, co zlepšit. Díky němu vím, že na reprezentaci mám ještě čas a že mám rezervy. Hodně mi pomáhá.

Myslíte na to, že byste se mohl výkonnostně posunout a prosadit se v národním týmu?

V hlavě to nemám, ale vím, že ta možnost existuje. Je to ještě daleká cesta, nejsem natolik vyspělý, abych měl dostat šanci. V červnu jsem se premiérově zúčastnil reprezentačního kempu. Martin Galia je ikona, muselo by se mně hodně dařit, abych měl šanci.

Jaké to bylo absolvovat reprezentační kemp s Galiou?

Byla to suprová zkušenost. Od Martina jsem se mohl hodně přiučit. Přijelo dost hráčů z extraligy, protože nemohli dorazit kluci z Německa.

Vedení Talentu rozhodlo, že se klub nepřihlásí do evropských pohárů. Jak jste to přijali?

Ještě jsem to pořádně nestačil vstřebat. Bylo by krásné hrát Evropskou ligu, ale je to rozhodnutí klubu.

S jakými ambicemi jdete do sezony?

Mám výhodu, že chytám s Kájou Šmídem. Jsme kamarádi, nepanuje mezi námi rivalita a nebude mi vadit, že bude chytat místo mě. Ale samozřejmě bych se chtěl do brány dostat častěji než minulou sezonu. To jsem chvílemi chytal dobře, ale někdy jsem měl výpadky a pár měsíců mi to nešlo. Doufám, že svůj výkon ustálím a budu lepší.

V Plzni nemohou být jiné cíle než zisk titulu. Je to tak?

Určitě. Nicméně nechceme vykřikovat, že jsme nejlepší. Myslím si, že máme dost dobře poskládaný tým a super zázemí. Doufám, že budeme bojovat o přední příčky, ale nechci nic vyhlašovat. Musíme zůstat skromní.