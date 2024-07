"Dopisem mi nominace přišla dnes (středa). Největší radost jsem měla v únoru, kdy jsem splnila limit a bylo jasné, že v Čechách není čtvrtá atletka, která běhá maraton. Na olympiádu mohou jet pouze tři," řekla 28letá atletka, která v Paříži poběží maraton a ve Francii bude na své druhé olympiádě, protože před třemi roky startovala v Japonsku.

Budete v Paříži klidnější, když jedete na druhou olympiádu?

Doufám, že to bude o něčem jiném. Pojede se mnou trenér, nebude to v covidové době a nebudou tam lidi, kteří byli v Japonsku. Takže by to mělo být v pořádku.

Jak se s odstupem času díváte na den maratonského závodu v Japonsku, kdy jste měla zdravotní potíže?

Podle mě tam bylo hodně organizačních selhání. Chyběla mi potřebná podpora. Neměli jsme tam kvalitní jídlo, zažívala jsem velký stres, protože jsem neměla nikoho, kdo by mi s něčím pomohl. A byla tam spousta dalších nepříjemných aspektů, což od začátku nenasvědčovalo nic dobrého. Dopadlo to, jak to dopadlo, ale je to za námi a teď se těším, že Paříž bude o něčem jiném a že tam ukážu to, na co mám. Budu tam mít trenéra a veškerý potřebný servis.