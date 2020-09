Zápasy v Zubří jsou pro házenkáře Jakuba Doudu stále něčím výjimečným. Spojka Talent týmu Plzeňského kraje totiž přišla na západ Čech ze Zubří.

Jakub Douda. | Foto: Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Strávil jsem tam deset let, takže zápasy proti Zubří jsou pro mě pořád speciální, ale už to není takové, jako když jsem tam přijel poprvé jako soupeř. Teď už vím, do čeho jdu,“ řekl Douda, který v Plzni načal třetí sezonu.