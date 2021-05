Tu mohou plzeňští házenkáři ukořistit už ve středu od 17 hodin v Praze. „Porážka ze třetího zápasu v Plzni je zapomenutá, je fuč a už se soustředíme jen na středu,“ říká nejlepší střelec Plzně ve třetím duelu s Duklou Jakub Douda.

I když pět gólů ze sedmi jste dal ze sedmiček, dá se říct, že jste se už rozstřílel?

Uvidíme. Jak jste řekl, pět gólů bylo ze sedmiček, takže moc jsem se nerozstřílel.

Co s mužstvy udělá desetidenní pauza?

To nedokážu odhadnout, ale určitě si všichni odpočinuli a pořádně se připravili.

Trenér Petr Štochl říkal, že za těch deset dní porážka z hlav zmizí. Měl pravdu?

Ano. Navíc jsme měli delší čas se připravit a doléčit šrámy. Takže i v tomto ohledu to bylo lepší. Na druhou stranu, pokud by se vyhrálo, měli bychom klid a mohli se soustředit na finále.

Na co jste se zaměřovali v trénincích a co vám trenéři vštěpovali do hlavy?

Teď už toho moc vštěpovat nejde. Soustředili jsme se na to, co nám moc nevycházelo poslední zápas. Pilovali jsme různé kombinace a obranu.

Brankáři Šmíd a Herajt byli na reprezentačním srazu. Kdo se v trénincích postavil do branky?

Dorostenec Pavel Křesťan a zaskočil i Péťa Štochl, který ale v pátek už nemusel do branky, protože přijel Ríša Křesťan. Takže Péťa byl rád, že už nemusí chytat. Nějak se to slepilo, ale v záloze jsem byl ještě já (úsměv).

Nakonec jste nemusel do branky?

Nemusel a z toho jsem byl trochu zklamaný.

Očekáváte, že výsledek čtvrtého duelu bude také výsledkově vyrovnaný?

Asi ano, i když hodně bude záležet na tom, jak vstoupíme do zápasu. Zatím nás trápí vstupy do obou poločasů, což musíme zlepšit. V prvním poločase posledního utkání nám Dukla odskočila na rozdíl osmi gólů a pak už se to těžko dohánělo. Sebralo nám to síly, a proto jsme zápas neotočili.

Klíčová spojka Dukly Klíma odehrál tři reprezentační zápasy. Znáte ho ze společného působení v Zubří, myslíte si, že se na něm projeví únava?

Stále je mladý kluk, takže sil bude mít dost. Nicméně ty tři zápasy bude mít určitě v nohách, protože v těch reprezentačních zápasech toho odehrál docela dost. Odpočatý rozhodně nebude, ale myslím si, že on zrovna není ten typ, který by se šetřil.