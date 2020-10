„Double je krásný, super, ale kaňka je ta, že sezona je rozbitá, pořád se začíná od nuly a neví se, co se bude dít, což je ta smutnější část sezony,“ řekl šéftrenér klubu Lukáš Luhový.

Bylo mistrovství ČR družstev zatím jedinou velkou akcí?

Ano. Olympiáda, mistrovství světa i Evropy byly zrušené. Minulý rok se nám šampionát družstev úplně nevyvedl, ale tento rok jsme si to vynahradili. Kluci dokázali porazit Kometu Brno, která vítězila nepřetržitě od roku 1993. Mám radost, že ji porazili naši kluci, kteří už si na prvenství brousili zuby dlouho. Děvčata vyhrála předloni, ale loňské čtvrté místo byl neúspěch. Tentokrát docela dominantním způsobem zvítězily. Děvčata mají na to, aby v dlouhodobějším horizontu bojovala o první místo. Uvidíme, jak kluci, protože Honza Šefl odešel do Ústí, ale máme Tomáše Chocholatého, který je velkou českou nadějí a měl by se stále zlepšovat.

O jaké akce plavci do konce roku možná přijdou?

Teď jsme přišli o pořádání Plzeňských sprintů. Termín jsme sice posunuli na poslední listopadový víkend, ale nikdo neví, jak to bude vypadat. Poslední víkend před Vánoci má být mistrovství ČR, ale to je také s otazníkem. Momentálně jsme bez tréninků v bazénu a připravujeme se náhradní formou venku po šesti, ale to není ideální.

Věříte, že se po skončení nouzového stavu otevřou bazény?

Upřímně si myslím, že ne. Byl bych moc rád, ale jsem v tom trochu pesimista. Co jsem jen tak zaslechl od pár lidí ze svazu, tak nevypadá úplně optimisticky, že by se po nouzovém stavu 2. nebo 3. listopadu měly bazény otevírat. Myslím si, že budeme rádi, když budeme moci do bazénu od půlky listopadu.

Zmínil jste odchod Jana Šefla. Mrzí vás to?

Mrzí. Vyříkali jsme si to a chápu jeho důvody, ale jako Plzeňáka mě to mrzí, protože se známe dlouho. Honzovi přeju hodně štěstí a aby ho neminula nominace na olympiádu, protože pro ni dělá dlouho maximum.

Na druhou stranu posílila vás Kristýna Horská.

Kristýna k nám přestoupila na začátku roku. Je to obrovská posila a myslím si, že s Kubovou a Seemanovou je aktuálně jedna ze tří nejlepších plavkyň v republice. Kristýna je ročník 1997, její výkonnost jde nahoru a myslím si, že bude také bojovat o olympiádu.