Vypadá to, že i hokejbalistům se blýská na lepší časy. Od doby, co se částečně uvolnila opatření, znovu obnovili plzeňští Mečouni svoji tréninkovou činnost. Nemohou sice být ve své hale na Košutce, ale útočiště našli ve středu města.

„Trénujeme od minulého týdne v maximální možné míře, jak to jde. Vzhledem k tomu, že nemůžeme se stále scházet v hale, trénujeme ve skupinkách na venkovním hřišti ve Štruncových sadech. Dosud kromě přípravek chodí na tréninky všechny ostatní kategorie od mladších žáků po muže,“ říká na úvod Josef Kadaně, předseda HBC Plzeň.

I ti nejmenší hokejbalisté se ale brzy dočkají.

„Přípravky se začnou připravovat od následujícího týdne. Netrénovaly dosud proto, že jsme si potřebovali sami osahat a zjistit, jak budeme zvládat trénovat v tomto režimu. Zvládáme to, ale je to o něco obtížnější. Neznamená to ale, že bychom plakali,“ vysvětluje s úsměvem Josef Kadaně.

Radost může mít plzeňský klub také z toho, že i přes dlouhou pauzu, od října, si našli znovu cestu na tréninky prakticky všichni svěřenci Mečounů.

„Jsme rádi, že jsme nezaznamenali žádný úbytek hráčů. Je spíš poznat, že všichni mají velkou chuť se znovu scházet,“ těší tato situace Kadaněho, jenž zároveň trénuje v klubu A tým mužů.

Právě nad extraligou by se mohla brzy znovu zvednout opona. „Ministerstvo zdravotnictví by mělo již snad odpovědět na žádost svazu o udělení výjimky pro extraligu. Vypadá to, že by se, když už ne první týden v květnu, tak ten druhý, měla začít dohrávat soutěž,“ prozrazuje plzeňský funkcionář.

Jaké varianty dohrání soutěže visí ve vzduchu?

„Zatím není jasné, v jakém režimu se bude soutěž dohrávat. Jednou z možností je, že by se hrála jednokolově základní část a pak by následovalo play-off. Je to však jen jedna z variant. V této době může dojít k jakékoliv změně velmi rychle,“ je si vědom Kadaně.

Jestli by ale vše pokračovalo podle plánu, Plzeňané budou moci znovu oprášit své hokejky. Vrátit by se navíc mohli i na Košutku.

„Pokud extraliga dostane výjimku, měli bychom moci hrát v naší hale. Zatím je to ale vše pouze v teoretické rovině, protože nejsou zatím jasně dané podmínky. Každopádně už teď je zřejmé, že by v hale byly o něco přísnější požadavky, co se týká například testování hráčů a přítomnosti dalších lidí,“ vysvětluje trenér Mečounů.

Zkrátka by neměla vyjít ani hokejbalová mládež.

„Připravují se nějaké herní modely. Nejbližší termín, kdy by mládež mohla znovu hrát zápasy, je v půlce května. I zde svaz připravuje nějaké možnosti, jak dohrát jednotlivé soutěže v mládežnických kategoriích. Alfou a omegou, zda tomu tak bude, je však to, jak se bude vyvíjet pandemie,“ upozorňuje Kadaně.

Některé sporty již extraligovou výjimku dávno mají. I hokejbalisté se snažili na ni od prosince dosáhnout, ale dosud jim nebylo přáno.

„Bylo a je více kolektivních sportů, které bojují o to, aby se mohla znovu hrát nejvyšší soutěž. Je škoda, že se to nepovedlo už dříve. Řeší se to již delší dobu. Bohužel, když to vždy vypadalo nadějně, přišla nějaké změna, například lockdown, výměna ministra zdravotnictví…, vždy se to zaseklo,“ mrzí Kadaněho.