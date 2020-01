Favorizovanému soupeři vzdorovali, ale nakonec prohráli 30:31. Třináct branek v zápase nastřílel Lukáš Mořkovský ze Zubří.

„Nasazení kluků bylo dobré. Jen škoda, že jsme neproměňovali šance, to by výsledek mohl vypadat jinak,“ řekl reprezentační brankář a házenkář Talentu Plzeň Ladislav Rychal.

Do hry nezasáhl zraněný Leonard Kaplan, spojka plzeňského Talentu.

Český nástup do utkání byl skvělý. Přestože francouzská obrana byla vysunutá hluboko do hřiště a francouzské spojky držely české hráče téměř na polovině hřiště, domácí házenkáři rychle vedli 2:0, 4:2 a za stavu 7:4 Francouzi žádali oddechový čas. To Francouze probudilo, a když vyrovnali na 8:8, šli se poradit zase Češi. Pak se skóre tahalo. Český tým sice opakovaně překlopil vedení na svou stranu, do šatny šli o poločase přece jen o branku ne lepší, ale šťastnější, Francouzi.

Vstup do druhého poločasu opět vyzněl pro český tým. Domácí rychle otočili skóre a ujali se vedení 19:17, bylo to však jako na houpačce. Francouzi znovu zatlačili, krok srovnali (19:19) a obě družstva se pak přetahovala o minimální vedení. Patnáct vteřin před koncem bylo skóre vyrovnané 30:30, Francouzi však v oddechovém čase připravili závěrečnou akci zápasu a duel, jemuž by slušela remíza, dovedli k nejtěsnějšímu vítězství. „Speciálně jsem se na francouzské střelce nepřipravoval, protože toto je druhá skupina Francouzů. Nevěděl jsem tedy, kdo bude hrát, co umí, a vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu,“ konstatoval Rychal.

Pomohlo mu, že se zápas hrál v plzeňské Městské hale na Slovanech. „Jsem na ni zvyklý,“ přiznal gólman.

V úterý od 15.30 hodin se hraje odveta. Opět v hale na Slovanech. „Myslím si, že je možné hru změnit. Koukneme se na video a pak se určitě domluvíme, co by bylo dobré zlepšit,“ řekl Rychal.