Český atletický svaz rozhodl, že sportovci budou v Německu bez osobních trenérů. „Nevím, jak to říct slušně… Je to hodně na prd, ale takhle rozhodli na svazu a já s tím bohužel nemůžu nic dělat,“ zlobila se atletka.

Bez trenéra Vladimíra Barůňka závodila už na loňské olympiádě v Tokiu a se servisem svazových trenérů a realizačního týmu nebyla spokojená. „Na olympiádě se změnil čas závodu den před startem a ke mně se ta informace dostala úplně náhodou. Doufám, že tentokrát bude realizační tým natolik schopný, aby nám případnou změnu oznámil normálním způsobem,“ řekla Hrochová.

Není totiž vyloučené, že start maratonu se bude měnit, protože zatím je plánovaný na pondělní dopoledne v 10.30 hodin. Obvykle se však běhá hodně brzy ráno nebo před půlnocí, aby atleti neběželi v největších vedrech. „Je to strašné. Pokud se opravdu poběží v půl jedenácté dopoledne, tak předpokládám, že se poběží volněji a bude to o tom, to uchladit a přežít do cíle. Má být přes třicet stupňů, takže to bude docela legrace,“ uvedla několikanásobná mistryně ČR na dráze i v silničním běhu s tím, že trať povede centrem Mnichova čtyřmi přibližně desetikilometrovými okruhy.

Hrochová nechtěla odhadovat cíle, protože ty se kvůli počasí i absenci trenéra těžko odhadují. „To, že na mistrovství Evropy nebudu mít trenéra, je dost zásadní. Třeba při míchání pití v průběhu závodů. Nedokážu si představit, jak to bude probíhat, protože na olympiádě zázemí od svazového realizačního týmu bylo úplně nulové. Pokud to bude v Mnichově vypadat obdobným způsobem, budu ráda, pokud se vůbec dostanu na start,“ smála se česká elitní atletka.

Tereza Hrochová vysvětlila rozhodnutí běžet maraton na MS i ME, když obě akce od sebe dělí měsíc. „Chtěla jsem běžet mistrovství světa, ale ze svazu chtěli, abych upřednostnila Evropu. Tak jsme udělali kompromis, protože pro mě byl vrchol jednoznačně svět,“ tvrdila s tím, že se v mezidobí připravovala v Alpách ve standardním tréninkovém režimu.

Hrochová doběhla maraton na MS v elitní dvacítce a jako pátá nejlepší Evropanka