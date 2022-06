Na turnaji v Plzni hráli Maria Šarapovová, Lleyton Hewitt, předloni syn Björna Borga Leo Borg, Tomáš Šmíd, Petr Korda, Radek Štěpánek, Tomáš Berdych, Jana Novotná, Nicole Vaidišová, Lucie Šafářová nebo Andrea Hlaváčková.

„Hrál jsem jen kvalifikaci turnaje. Pamatuji si na Hewitta. Takže je krásné, že ten, kdo hraje v Plzni, se může stát světovou jedničkou,“ řekl primátor Plzně Pavel Šindelář, který hrával tenis.

Navzdory koronavirovým omezením se tenisový turnaj mládeže do 18 let hrál i minulý a předminulý rok. „Ale nebylo to jednoduché a díky skvělé organizaci jsme to zvládli,“ uvedl ředitel turnaje EX Pilsen Babolat Cup Jiří Kovářík ml. s tím, že tento turnaj je v republice nejstarší tenisovou akcí bez přerušení.

Organizátorům udělal radost po dlouhé době velký zájem z řad mladých českých tenistů a tenistek. „Naplnili jsme i kvalifikaci,“ potěšilo Kováříka.

Na archivním snímku EX Plzeň Babolat Cup 2019Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ

Do Plzně se sjelo 128 hráčů a hráček z 21 zemí a čtyř kontinentů. „Soutěž chlapců je letos silnější, i když je složité dostat do Plzně absolutní špičku v konkurenci Wimbledonu. Nasazenou jedničkou je padesátý hráč světového žebříčku ITF (Srb Branko Djurič). Pět tenistů je do 105. místa na světě,“ upozornil ředitel mezinárodního turnaje.

Mezi tenistkami je první nasazenou hráčkou tenistka na 105. místě žebříčku ITF, Bulharka Konstantinovová.

Ve včerejším prvním kole vypadli zástupci domácí plzeňské Slavie Lukáš Janoušek a Němka s českými kořeny Amelie Justine Hejtmanek.

Mezinárodní turnaj vyvrcholí v Plzni o víkendu, závěrečné zápasy dvouhry jsou plánovány na nedělní dopoledne.

Ex Plzeň bude, přijede i syn Björna Borga

Výsledky:

1. kolo, chlapci: Velik (CZE) – Krajči (SVK) 7:5, 2:6, 6:3, Djurič (SRB) – Čížek (CZE) 3:6, 7:5, 6:0, Kumstát (CZE) – Marques (POR) 6:4, 6:2, Brunclík (CZE) – Alonso (ESP) 3:6, 6:3, 6:3, Esteve (ESP) – Mrva (CZE) 6:2, 3:6, 7:6, Schwärzler (AUT) – Hanzelín (CZE) 6:1, 6:7, 6:4, Kos (POL) – Peták (CZE) 6:4, 6:0, Cina (ITA) – Opluštil (CZE) 6:3, 6:2, Apltauer (CZE) – Blanch (USA) 6:2, 1:6, 6:2, Zgola (POL) – Myslivec (CZE) 6:1, 7:6, Kalina (CZE) – El Kordy (EGY) 4:6, 6:0, 6:1, Kretzer (ESP) – Kelm (GER) 6:4, 6:2, Pisarič (SRB) – Janoušek (CZE) 6:3, 3:6, 6:3, Bazilevskiy (ISR) – Filip (CZE) 6:4, 3:6, 6:1, Soyler (TUR) – Valeš (CZE) 6:2, 6:2, Petr (CZE) – Hongyu (CHN) 4:6, 6:3, 6:3.

Dívky: Konstantinova (BUL) – Sidorova 7:6, 6:2, Oktiabreva – Stankiewicz (POL) 6:4, 3:1 skreč, Smékalová (CZE) – Stromquist (SWE) 6:4, 6:2, Kozakova (SUI) – Hejtmanek (GER) 6:1, 6:1, Kotliar (UKR) – Iucchina (ITA) 6:0, 7:6, Sherif (EGY) – Veleva (BUL) 6:3, 6:3, Ratkovič (MNE) – Michálková (CZE) 6:4, 6:3, Drugdová (SVK) – Yaneva (BUL) 1:6, 7:6, 6:0, Bednarz (POL) – Yesypchuk (UKR) 6:1, 6:4, Linhartová (CZE) – Iudenko 7:5, 6:4, Jandová (CZE) – Bhakta (USA) 4:6, 6:4, 6:4, Bulatova – Lanz (SUI) 7:6, 6:1, Grujič (SRB) – Altori (ISR) 6:0, 3:6, 6:0, Urbanová (CZE) – De Simone (ITA) 6:2, 1:6, 6:3, Matushkina – Hranáčová (CZE) 6:4, 6:0, Drozd (GER) – Slaměníková (CZE) 7:5, 2:6, 6:4.

