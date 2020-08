Domácí Letkov ovládl jubilejní ročník futsalového klání

Letkovská arena po roce zase hostila futsalisty z Čech, Moravy i Slovenska na přeboru České obce sokolské v malé kopané. Hrálo se opět ve dvou kategoriích do 40 let a nad 40 let, vždy po pěti družstvech systémem každý s každým na 15 minut.

Vítěz kategorie nad 40 let Sokol Letkov (žluté dresy) a Sokol Plzeň-Letná řetí místo (červeno bílé). | Foto: Foto: Karel Fiala