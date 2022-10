„Nehráli jsme dobře. Mysleli jsme si, že to půjde samo, ale futsal se už tak vyrovnává, a abych řekl pravdu, tak Arméni vyhráli zaslouženě. My se budeme soustředit na zápas v Plzni, abychom předvedli úplně jiný výkon, než jsme předvedli tam,“ uvedl futsalista Česka a Interobalu Plzeň Michal Seidler.

Utkání mezi Českem a Arménií se hraje ve středu od 17.30 hodin v městské hale v Plzni na Slovanech a přímým přenosem ho vysílá ČT 3.

„Doufám, že se hala naplní a my divákům předvedeme pohlednou hru. Pokud bychom jim ukázali to, co v Arménii, tak si myslím, že by diváci nebyli rádi, což určitě nebudeme chtít,“ řekl dvaatřicetiletý futsalista s tím, že doma bude důležité vyhrát.

„Jestli nevyhrajeme, bude to těžké, protože na poslední zápas kvalifikace jedeme do Bosny, kde to určitě nebude sranda. Takže v Plzni nebereme nic jiného než vítězství,“ konstatoval Seidler.

Podle něj bude třeba zvýšit nasazení, agresivitu, bojovat a rvát se o každý balon.

Hráči Interobalu se těší na kvalifikaci o mistrovství světa 2024 v Plzni

I když tři góly Čechům vstřelil arménský hráč Nikita Chromych, klíčovými muži Arménie jsou naturalizovaní Brazilci. „Je to tak. První čtyřka složená z Brazilců tvořila hru a dá se říct, že nám nepůjčili balon. Hráli velmi dobře. Mysleli jsme si, že budou takoví měkcí, protože o Brazilcích se říká, že jsou techničtí, ale chodili do toho naplno. My jsme byli všude pozdě a pomalejší, nedali jsme si pořádně tři čtyři přihrávky. Pak jsme zkoušeli hru s gólmanem v poli, ale to nám také nevycházelo. Myslím, že to byl zápas blbec. V Plzni se musíme připravit na úplně jiný výkon, než jsme předvedli tam,“ prohlásil Michal Seidler.

Vstupenky jsou stále v prodeji na webu ticketportal.cz. Lístek na kvalifikační zápas stojí 150 Kč. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Ve tříčlenné skupině jsou Češi druzí o tři body za Arménií a do elitní fáze kvalifikace postoupí vítězové skupin a čtyři nejlepší státy ze druhého místa z dvanácti skupin. Zbylé týmy na druhé příčce čeká play-off.

