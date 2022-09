Zároveň plzeňský tým hledá posily do svých řad. Ve středu proběhnena 4. ZŠ v Plzni nábor nových hráček. Od 17.00 do 19.00 pak tým společně trénuje každou středu. Přijít může každá zájemkyně starší 14 let. Dodgeball je moderní, velice rychlý styl vybíjené, kde proti sobě hrají dva šestičlenné týmy a ve hře je hned pět speciálních míčů, které jsou potažené plyšem. Hraje se na prostoru o rozměrech volejbalového hřiště se zcela odlišnými pravidly od klasické vybíjené.