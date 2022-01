„Nominací jsem byla zaskočena, myslela jsem, že všechna volná místa už byla přerozdělena. O to větší radost mám z toho, že to nakonec vyšlo. Olympiáda je od dětství mým snem, je to pro mě odměna za všechnu tu dřinu,“ řekla webu lyžařského svazu Tereza Nová.

„Chci tam ze sebe vydat to nejlepší, hlavním cílem je to, abych byla po závodě spokojena sama se sebou a se svými výkony. Bude to ohromná zkušenost, už se nemůžu dočkat, až to prožiju na vlastní kůži,“ dodala.

Nová zažije svoji první velkou akci v kariéře, protože o start na loňském mistrovství světa přišla kvůli zranění.

Tuto sezonu zatím nelyžovala v závodech Světového poháru, ale dařilo se jí v tom Evropském, kde poprvé v kariéře bodovala za 20. místo ve sjezdu a v kategorii FIS vyhrála super-G.

