V duelu s Prachaticemi tahali Šneci dlouhou dobu za kratší konec pomyslného provazu a ještě na začátku poslední minuty třetí třetiny prohrávali o jednu branku.Dobřanský Strejček však dokázal srovnat na 2:2 a poslat tak utkání do samostatných nájezdů. V nich rozhodující proměnil prachatický David Braun, v loňské sezoně ještě hráč Dobřan.

„Zapracováváme nové hráče a bude trvat nějakou dobu, než si to sedne. Utkání jsme zachraňovali až v samotném závěru a jsme tak rádi, že máme aspoň bod. Už jsem příliš s blížícím se koncem nevěřil, že zvládneme vyrovnat. O to je to cennější. Nájezdy už jsou pak takové o štěstí,“ hodnotil zápas trenér Dobřan Václav Šlehofer starší.

Další duel odehrají Šneci v sobotu od 11 hodin na hřišti Hradce Králové.

Dobřany – Prachatice 2:3 ss

Třetiny: 1:1, 0:0, 1:1. Branky a nahrávky Dobřan: 14. J. Kovářík (Malecha), 45. Strejček (J. Kovářík, Sloup). Sestava Dobřan: Fukárek – A. Duchek, Kovařík, Šlehofer, Sloup – A. Bárta, T. Duchek, D. Kovářík, J. Kovářík, Malecha, Matoušek, Michálek, Ruda, Stránský, Strejček, Vaníček, Zelenka.

