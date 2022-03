Šneci prohrávali s Kladnem na domácím hřišti už 0:3, ve třetí třetině ale zabrali a utkání zdramatizovali.Na body však nedosáhli, přestože v závěru nebyli daleko od remízy. „Kladno nebylo lepší, ale produktivnější, a po dvou třetinách vedlo o tři branky. My jsme si o pauze řekli k zápasu své a ještě jsme to soupeři hodně znepříjemnili. Nechybělo mnoho a mohli jsme nějaký bod vybojovat. V závěru jsme zkoušeli hru bez gólmana a dostali jsme se dvakrát do zakončení. Bohužel to nevyšlo, ale my musíme makat dál,“ řekl po utkání trenér Dobřan Václav Šlehofer starší.

Třetiny: 0:2, 0:1, 3:1. Branky a nahrávky Dobřan: 32. D. Kovářík (Štěpánek), 34. J. Kovářík (Braun), 43. Šlehofer (J. Kovářík). Sestava Dobřan: Jásek – V. Šlehofer ml., Braun, A. Duchek, T. Duchek, Görges, D. Kovářík, J. Kovářík, Lang, Malecha, Matoušek, Neumaler, Ráb, Šilhán, Štěpánek, Stránský, Voves.

