Šneci si odvezli z horké půdy cenný bod, když prohráli 2:3 po samostatných stříleních.

„V Pardubicích jsme sehráli další výborný duel, čímž jsme navázali na domácí výhru s Hradcem Králové, ale také na tři výhry ještě z jarní části. Bod u úřadujícího vicemistra bereme, i když jsme mohli urvat více,“ řekl po utkání trenér Dobřan Václav Šlehofer starší.

Za týden čeká Dobřany další těžký soupeř, loňský mistr pražský Kert.„Musíme se pořádně nachystat, protože doposud jsme dostávali od Pražanů jen pořádné nalože,“ přiznal Šlehofer.

Pardubice – Dobřany 3:2 ss

Třetiny: 1:1, 1:1, 0:0. Branky Dobřan: 6. Ráb (Sloup), 22. J. Kovářík (Braun, Truchlý).

První kolo měli volno plzeňští Mečouni. Premiérový ostrý zápas jim ale pořádně zhořkl. V Hradci Králové prohráli vysoko 1:7.Po první třetině to přesto nevypadalo na debakl pro Západočechy. Vedli 1:0, následně však vládl na hřišti pouze Hradec Králové.„Od začátku to od nás nebyl ideální výkon, ale v první třetině jsme ještě hráli vyrovnanou partii a dostali se i do vedení. Pak ale Hradec přidal a čtyřmi brankami ve druhé části rozhodl o svém vítězství. Bohužel jsme přestali zvládat osobní souboje a neplnili to, co jsme si řekli. Je to nepříjemná facka hned na začátku sezony, na kterou ale musíme zapomenout a připravit se dobře na těžký duel s Kladnem,“ hodnotil utkání trenér Plzně Stanislav Kastner.

Hradec Králové – Plzeň 7:1

Třetiny: 0:1, 4:0, 3:0. Branka Plzně: 4. Lokajíček (Benedikt).